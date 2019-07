Preußlers „Kleine Hexe“ wirbelt über die Freilichtbühne

127 Jahre alt, aber immer noch klein: Otfried Preußlers berühmte Hexe lebt mit ihrem Raben Abraxas im tiefen Wald. Sie verbringt viel Zeit damit, in ihrem Hexenbuch zu lesen und das Hexen zu lernen. Die kleine Hexe amüsiert sich prächtig, ehe sie von Wetterhexe Rumpumpel entdeckt und verpetzt wird. Ob es die kleine Hexe schafft zu beweisen, dass sie auch eine gute Hexe ist und mit den anderen in der Walpurgisnacht auf dem Blocksberg herumfliegen darf, zeigt das Ensemble der Freilichtbühne derzeit. Für die Vorstellung am Sonntag, 28. Juli, verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Dienstag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Freilichtbühne“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden am Mittwoch zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt. red/lok

