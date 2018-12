Priester erstaunt Sigmar Gabriel

Er hätte noch so viel sagen wollen, aber die Sendung ging viel zu schnell vorbei . . . Diego Elola, katholischer Pfarrer in Mannheim und Leiter der spanischsprachigen Gemeinde, war gestern in der TV-Talkrunde „3nach9“ zu Gast. Zusammen mit Schauspielerin Uschi Glas, Moderator Jan Böhmermann, SPD-Politiker Sigmar Gabriel, der Entwicklungshelferin Stella Deetjen und Tenor Ronaldo Villazon saß er in Bremen am Tisch, sprach über Weihnachten und seinen Alltag als katholischer Priester. Seit der „Mannheimer Morgen“ vor einem Jahr über Elola, seine Aktivitäten in den digitalen Netzwerken und seine enthusiastische Art der Glaubensvermittlung berichtet hatte, erreichten den 39-Jährigen zahlreiche Medienanfragen.

Autogrammjäger am Eingang

Im Südwestrundfunk war er bereits zur Sendung „Kaffee oder Tee“ eingeladen, im ARD-Magazin „Brisant“ sowie im Frühstücksfernsehen der Öffentlich-Rechtlichen wurde er als „Facebook-Pfarrer“ porträtiert. Die „Bild am Sonntag“ druckt in der morgigen Ausgabe Teile seiner Weihnachtspredigt ab. Und nun die Talkrunde mit Stars und Sternchen. Wieder eine neue Erfahrung, die der Priester bei der Anreise erstmal sehr gelassen nahm. „Ist doch schön, wenn sich die Leute für Kirche interessieren. Ich hoffe nur, dass ich alles gut ’rüberbringen kann“, erklärte er im Vorfeld der Sendung.

Dementsprechend unaufgeregt stieg Mannheims Vorzeigepriester schließlich vor dem Bremer Produktionsgebäude aus dem Taxi. Auf der Fahrt hatte er bereits Schauspielerin Uschi Glas kennengelernt, die im selben Hotel übernachtete. Und bei der Ankunft erlebte er bereits die erste Überraschung. Denn sofort stürzten sich Fans auf die Beiden – und die drückten nicht nur der routinierten Uschi Glas den Filzstift in die Hand, sondern auch dem sichtlich ratlosen Diego Elola.

„Was soll ich damit machen?“, fragte er hilflos sein Gegenüber: „Lieber Herr Pfarrer, ich möchte bitte ein Autogramm“, antwortete die Frau. Große Augen machte da der Herr Pfarrer, griff zugleich zum Stift und signierte. Ganz profimäßig. Hinter den Kulissen lernte er auch SPD-Mann Sigmar Gabriel kennen, der sich verwundert zeigte, in einer Freitagabend-Talkrunde auf einen katholischen Pfarrer zu treffen. Wie es Elola schaffen würde, die Kirche voll zu kriegen, wollte er wissen – und vertiefte sich schnell in ein Gespräch, das mit dem Fazit endete: „Solche wie Sie müsste es eben mehr geben in der katholischen Kirche.“

Pünktlich zu Sendebeginn saß Elola umrahmt von zwei Frauen im Scheinwerferlicht. Zur rechten Uschi Glas, zur linken Stella Deetjen, die sich in Nepal für Leprakranke engagiert. Die besondere Verbindung zwischen ihr und Elola spürte Deetjen im ersten Moment, wie sie später erzählte: „Ich wusste sofort, dass wir einen speziellen Draht haben.“ Beide schwärmten über ihre Begegnung mit Papst Franziskus, beide waren sich einig, dass die Herausforderungen des Alltags vor allem mit positivem Denken zu meistern sind. Am Ende entpuppte sich für Elola ausgerechnet der zweite Latino in der Runde, Ranolado Villazon, als weniger sympathisch. „Er hat mich unterbrochen, als ich die Weihnachtsbotschaft erklären wollte“, sagte Elola: „Das hat mir nicht gefallen.“ Und überhaupt: „Die Sendung war einfach viel zu kurz.“

Warten wir also auf weitere Botschaften. Ob digital oder analog . . .

Info: Fotostrecke unter www.morgenweb.de/mannheim

