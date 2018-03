Priesternachwuchs aus Togo

Anzeige

Überhaupt nimmt der Mann aus Togo so allerlei kulturelle Unterschiede wahr. Beispielsweise ist ihm aufgefallen, dass in Deutschland Rosenkranzgebete keineswegs alltagsüblich sind. Ein schmaler Fingerrosenkranz mit Kreuz, der als Ring an seiner Hand blitzt, kündet von seiner Begeisterung für diese rituelle Gebetsform.

Das in Freiburg absolvierte Theologiestudium schloss Ghislain Eklou im vergangenen Sommer ab. An den wissenschaftlichen Überbau samt kritischer Konfrontationen habe er sich erst gewöhnen müssen. Dass an einer deutschen Universität „ein Satz von Jesus auf tausend Seiten ausgeleuchtet wird“, war für ihn eine ziemlich neue Erfahrung. In Togo, so berichtet er aus, betrachten Priester die Theologie in erster Linie als „Hilfe, den christlichen Glauben zu leben“. Gleichwohl schätzt Eklou theologische Schriften: „Ich liebe die Bücher von Papst Benedikt.“

Evangelium ohne Grenzen

Im Gespräch mit dieser Zeitung betont der Togoer mit dem herzlichen Lachen mehrfach, dass er sich längst „zugehörig“ empfindet. Er wundert sich, wenn in Deutschland wirkende Geistliche anderer Herkunft als „Gastpriester“ bezeichnet werden. „Ich glaube, dass manche deutsche Bischöfe Angst haben, Hilfe anzunehmen – beispielsweise aus Afrika.“ Dabei kenne das Evangelium keine Grenzen, sei das Christentum eine Weltkirche, sinniert Eklou. Er sieht Geistliche aus anderen Ländern nicht unter dem Blickwinkel „Was tun gegen den Priestermangel?“, sondern als Chance der europäischen Kirche, sich für Kulturen zu öffnen und dabei das Verbindende, den christlichen Glauben, mit erweitertem Horizont zu erleben.

Jeden Tag versuche er herauszufinden, was ihm besonders liegt, wie sein Weg verlaufen sollte. „Ich glaube, die Arbeit mit jungen Menschen bereitet mir besonders viel Freude.“ Wobei er feststellt, dass in deutschen Pfarreien alles „wesentlich strukturierter“ abläuft. In seiner Heimat, so der 29-Jährige, „macht man einfach – ohne viel Organisation, und irgendwie haut es trotzdem hin“.

Mitte Juni wird der Togolese in Gengenbach mit sieben anderen Männern, die ebenfalls in Freiburg Theologie studiert haben, in einem feierlichen Gottesdienst zum Diakon (Vorstufe des Priesters) geweiht. „Darauf freue ich mich sehr!“ Zu der Gruppe, erzählt er, gehören zwei Südkoreaner, die nach der Weihe in ihre Heimat zurückkehren möchten.

Als Diakon wird Ghislain Eklou wieder in die Johannes-Seelsorgeeinheit zurückkehren. In die Zukunft schaut er voll Zuversicht. Nicht von ungefähr hat er „Mein Gott, auf Dich vertraue ich!“ zu seinem Credo gemacht – und diesen Psalmvers auf seine Facebook-Seite gestellt.

