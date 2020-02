Prima-Klima-Show an Grundschulen

Die Prima-Klima-Show erklärt Schülern alles rund um die Themen Klima und Energie und wird das an drei weiteren Schulen tun: Am 23. März sowie 24. April, jeweils um 10.10 Uhr, an der Vogelstangschule (Eisenacher Weg 95). Am 25. März um 11.30 und 13.30 Uhr an der Uhlandschule (Lange Rötterstraße 39), sowie am 27. März um 9.15 Uhr an der Alfred-Delp-Schule (Waldpforte 41-43). Die Vorstellungen sind öffentlich, jeder Interessierte kann von Schauspielerin Sigrid Fath die Themen von Energiegewinnung bis Treibhauseffekt spielerisch kennenlernen. Das Klimatheater ist ein Angebot im Auftrag des Landes Hessen und schon seit fünf Jahren mit dem Programm unterwegs. mao

