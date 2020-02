Prinzessinnenempfang im Rathaus aufgrund der Ereignisse in Hanau abgesagt

Mannheim.Die Stadt Mannheim hat den für heute Nachmittag geplanten Prinzessinnenempfang im Rathaus abgesagt. In Abstimmung mit der Karnevalskommission sei im Zuge der Ereignisse in Hanau entschieden worden, den traditionellen Empfang abzusagen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Straßenfasnacht wird nach Angaben der Stadtverwaltung wie geplant eröffnet. Oberbürgermeister Peter Kurz (Bild) wird – auch zum Gedenken an die Opfer in Hanau - sprechen.

Die Gewalttat mit insgesamt elf Toten hat nach Angaben von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann einen rechtsradikalen Hintergrund.

Oberbürgermeister Peter Kurz erklärt: „Wir sind erschüttert über den feigen Anschlag in Hanau. Wir trauern um die Opfer. Unsere Gedanken sind bei ihren Angehörigen. Das Gift der rassistischen und ausländerfeindlichen Ideologie hat Menschen das Leben genommen." Daran änderten auch Vermutungen über den psychischen Zustands des Täters nichts. "Der Anschlag spaltet, weil er Menschen gezielt in Angst versetzt, das Gefühl von Zugehörigkeit zerstören will. Umso wichtiger ist es jetzt zu zeigen, dass diese Anschläge uns nicht spalten, dass wir sie als Anschläge auf uns alle verstehen und wir in der Trauer keinen Unterschied machen." Zugleich dürften Täter jedoch nicht den Eindruck bekommen, dass sie das gesellschaftliche Leben zum Erliegen bringen.