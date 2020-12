Pro & Kontra: Ausgangsbeschränkungen für Hotspots

Für Corona-Hotspots wie Mannheim plant die Landesregierung strengere Regeln. Dabei wird auch über Ausgangsbeschränkungen diskutiert, man soll nur aus bestimmten triftigen Gründen das Haus verlassen dürfen. Wäre das jetzt sinnvoll?

Pro - von Thorsten Langscheid

Ja, strengere Ausgangsbeschränkungen können sinnvoll sein. Wenn das Infektionsgeschehen bei hohen Ansteckungsraten erst einmal diffus geworden ist, sich also überwiegend nicht mehr nachvollziehen lässt, dann sind die jetzt schon mit Schwerkranken volllaufenden Kliniken schnell überlastet – was es unbedingt zu vermeiden gilt.

Eine flächendeckende Kontrolle der Ausgangsbeschränkungen ist nicht machbar, es gibt viele Möglichkeiten zum Schummeln – das spricht aber nicht gegen die Maßnahmen. Schließlich kann man auch bei Rot über die Ampel gehen, ohne erwischt zu werden – aber das Risiko, dafür doch zur Rechenschaft gezogen zu werden, ist hoch. Und genau so sollten wir die Ausgangsbeschränkungen auch verstehen, wenn sie denn notwendig werden sollten: als eine Art nachdrücklicher, verschärfter, mit Strafen bei Nichtbefolgung belegter Appell an Vernunft und Einsichtsvermögen jedes Einzelnen.

Über die Wirksamkeit konkreter Maßnahmen im Katalog des Sozialministeriums kann man streiten – und sollte es auch tun. Aber klar ist: Die Infektionszahlen müssen ’runter. Wenn Appelle und Aufrufe nicht den erhofften Erfolg bringen, bleiben nun mal – leider – nur die Verbote übrig.

Kontra - von Steffen Mack

Eine Vorschrift, deren Einhaltung nicht kontrolliert werden kann, ist nicht viel wert. Und wie will man die in Stuttgart diskutierten Ausgangsbeschränkungen überwachen? Verglichen mit ihnen wäre – bei all den angedachten Ausnahmen – ein Schweizer Löcher-Käse undurchdringlich.

So soll man das Haus auch weiter für Sport, Spaziergänge und Einkäufe in allen Ladengeschäften verlassen dürfen. Wer wäre da so dämlich, bei einer Polizeikontrolle einzuräumen: „Mist, erwischt! Ich bin auf dem Weg zu einer Corona-Party.“ Und warum sollten enge Verwandtenbesuche außer „zur Ausübung des Sorgerechts“ allein bei „Alten“ erlaubt sein? Eine Ausnahme nur bei den Gefährdetsten, darauf muss man erstmal kommen.

Gewiss: Generell ist nicht auszuschließen, dass Ausgangsbeschränkungen erforderlich sind. Es gab und gibt sie ja auch in Ländern mit weitaus dramatischeren Lagen auf den Intensivstationen. In Frankreich und Spanien etwa wurden Jogger in Handschellen abgeführt. Ein trauriger Anblick. Aber wenn schon, dann richtig.

Mit Regeln wie den hier diskutieren macht man sich dagegen lächerlich. Und verspielt, was dringend nötig ist: Verständnis der Bürger und ihre Bereitschaft, sich vernünftig zu verhalten.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.12.2020