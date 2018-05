Pro & Kontra: Brauchen wir Fahrradstraßen, um den Verkehr in der Stadt in den Griff zu bekommen?

Anzeige

Wenn sie nur gut ausgebaut und möglichst unterbrechungsfrei sind, reichen doch gewöhnliche Radwege aus – oder brauchen wir Fahrradstraßen, um den Verkehr in der Stadt in den Griff zu bekommen? Ein Pro und Kontra.

Pro

Von unserem Redaktionsmitglied Thorsten Langscheid

Fahrradstraßen sind verkehrsrechtlich für Radfahrer aufgewertete Straßen. Autos haben hier erst einmal nichts zu suchen. Sie sind allenfalls – wie in der Berliner Straße – per Ausnahmeregelung geduldet und stärker als auf einer allgemeinen Straße zur Rücksichtnahme verpflichtet. Das Beispiel der Pendlerverbindung zeigt allerdings, dass die Umstellung Autofahrern und Radlern viel Aufmerksamkeit abverlangt. Und dass an beiden Enden des Streckenabschnitts noch Verbesserungsbedarf besteht, spricht nicht grundsätzlich gegen die rechtliche Aufwertung des Radverkehrs. Den Wunsch, möglichst ohne Stopp von A nach B zu kommen, werden wohl auch die ambitioniertesten Verkehrsplaner nicht vollständig erfüllen können: Radfahrer müssen – wie alle anderen Verkehrsteilnehmer auch – hin und wieder an Ampeln oder Stoppschildern anhalten.