Pro & Kontra: „Tütchenzwang“ – sinnvoll oder nicht ?

Die Stadtverwaltung will ihre Polizeiverordnung ändern und Hundehalter verpflichten, beim Gassi gehen eine Tüte für den Kot ihrer Tiere dabei zu haben und auf Verlangen vorzuzeigen. Ein sinnvolles Mittel im Kampf gegen Hundehaufen? Die Meinungen in unserer Redaktion gehen auseinander.

Pro

Klar – manche werden jetzt die Frage stellen, wie man kontrollieren will, dass Hundehalter beim Gassi gehen ein Kottütchen dabei haben. Sie werden spezielle Fälle skizzieren wie zum Beispiel diesen: Was ist, wenn ein Hundehalter mit seinem Tütchen gerade den Haufen seines Lieblings im Mülleimer entsorgt hat und dann ohne Tütchen angetroffen wird? Allen diesen Einwänden zum Trotz ist die Pflicht zum Mitführen eines Beutels dennoch sinnvoll. Warum? Weil man alles versuchen muss, was irgendwie erfolgreich sein könnte im Kampf gegen Hundehaufen.

Natürlich gibt es viele Halter, die die Hinterlassenschaften ihres Lieblings wegmachen. Aber es sind leider immer noch viel zu viele, die sich einen Dreck darum scheren. Dabei gibt es nur wenig Ekligeres als in einen Hundehaufen zu treten und sich dann auf die Schnelle, meist ohne Putzutensilien, den Dreck aus der Schuhsohle kratzen zu müssen. Die Polizeiverordnung verpflichtet Hundeführer zwar schon jetzt, den Kot wegzumachen. Aber um jemanden zu belangen, müssen Mitarbeiter des Ordnungsdienstes genau in dem Moment da sein, wenn der Hund das Häufchen macht. Bei der geplanten Neuregelung dagegen können sie einfach kontrollieren, ob der Halter ein Tütchen dabei hat. Und wer eines hat, wird es hoffentlich nutzen.