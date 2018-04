Pro und Kontra: Sollte es einen verpflichtenden Wesenstest für alle Kampfhunde geben?

Anzeige

Kontra

Von unserem Redaktionsmitglied Steffen Mack

Gewiss: Ein verpflichtender Wesenstest für alle Kampfhunde klingt sinnvoll. Auch wenn das eigentliche Problem am anderen Ende der Leine geht, gibt es eben – aufgrund ihrer Züchtung, Muskeln und Bissstärke – besonders gefährliche Rassen. Allerdings ist die Abgrenzung schwierig. Rottweiler stehen in Baden-Württemberg unverständlicherweise nicht auf der Liste. Und am häufigsten beißen Schäferhunde zu. Aus Gerechtigkeitsgründen sowie um zu verhindern, dass Halter auf andere Rassen ausweichen, müsste man verpflichtende Tests für alle potenziell gefährlichen Tiere einführen. Das wäre ein (zu) gigantischer Aufwand. Besser ist die bisherige Praxis: strenge Voraussetzungen für die Haltung eines Kampfhundes, sechs Mal so hohe Steuern, und wer seinen Beschützer vom Maulkorbzwang befreien will, muss mit ihm zum Test.

Zum Thema 115 Kampfhunde in Mannheim registriert