Probe auf der Vogelstang

Sie haben vor ihrem Auftritt auf der Münzplatz-Bühne nachmittags eigens auf der Vogelstang im Studio der „Söhne Mannheims“ in der Kamenzer Straße geprobt: Gregor Meyle, bekannt aus der Fernsehshow „Sing meinen Song“, und seine zehnköpfige Band. „Wir hatten lange keinen Auftritt mehr zusammen, das geht jetzt erst wieder in der Sommersaison los“, erklärte Meyle gegenüber dem „MM“. Der doppelte Auftritt – freitags als Koch (wir berichteten), samstags als Sänger – auf der Bühne der „Unesco – City of Music“ habe ihm „viel Spaß gemacht“, sagt er. „Der Platz hier ist schön, hat eine tolle Atmosphäre“, meinte er zum Münzplatz inmitten des Stadtquartiers Q 6/Q 7. „Es hat wirklich einen Heidenspaß gemacht, weil die Leute so mitgegangen sind“, so Meyle: „Obwohl sonst in der Stadt so viel los war, wie beispielsweise in der Arena bei den Backstreet Boys, strömten auch viele Leute aufs Stadtfest. Da waren doch sicher 100 000 unterwegs, oder? Schon toll, was hier alles los ist“, so Meyle. Weil er vor seiner Bühnenkarriere zehn Jahre als Helfer beim Aufbau von Bühnen tätig war, gab er den Veranstaltern aber gleich noch ein paar Tipps für die Gestaltung der Bühne. pwr

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.05.2019