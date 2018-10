„Problematisch“ oder „totaler Unfug“?

Mannheim.Ganz plötzlich ist das Thema über sie hereingebrochen, mit weit mehr als 600 Facebook-Einträgen in zwei Tagen: Das Capitol-Team sieht sich überraschend mit der Forderung konfrontiert, den seit den 1960er Jahren über der Bar im Foyer hängenden „Sarotti-Mohr“ abzuhängen - weil er ein Symbol für Rassismus sei. Capitol-Chef Thorsten Riehle will die historische Leuchtreklame aber zunächst nicht entfernen, sich jedoch „der Diskussion stellen“.

Entstanden ist sie anlässlich einer Veranstaltung von „Mannheim sagt Ja!“ zum Rassismus. Zwar kam Gerhard Fontagnier, Vorsitzender der Initiative und Stadtrat der Grünen, zuvor schon sehr oft ins Capitol. Da habe er die Schilder jedoch „nie wahrgenommen“, wie er sagt. An dem Abend hätten sie Teilnehmer aber als „problematisch empfunden und das thematisiert“. Nun finde er es „richtig, dass man sich damit mal beschäftigt, zumal die Firma die Werbung ja selbst geändert hat“.

Das bestätigt Kathrin Jessen, Marketing Manager der Schokoladenfirma Stollwerck, nur zum Teil. Auf der Pralinenmischung „Nostalgie-Edition“ wird der Mohr weiter verwendet. Seit jeher genieße er „außerordentlich hohe Werte für Markenbekanntheit und Markensympathie“, so Jessen. Als weltweit agierendes Unternehmen „distanzieren wir uns nachhaltig von jeglicher Herabwürdigung ausländischer Mitbürger“, und es gebe auch „keine Veranlassung, die Marke in diese fragwürdige Interpretation zu bringen“.

Zum Magier verwandelt

Sie sei zudem überzeugt, dass der Begriff des „Mohren“ umgangssprachlich „keine Negativassoziationen auslöst“. Es handele sich um eine „reine Fantasiefigur“. Im Zuge eines Markenrelaunches habe man sich indes 2004 für eine „umsichtige Verjüngung und zeitgemäße Anpassung“ entschieden - zum Magier.

Für Riehle kommt „die Heftigkeit, mit der die Diskussion in den sozialen Medien geführt wird“, überraschend. „Sie zeigt, wie umstritten das Thema leider ist“. Natürlich sei im Capitol „kein Platz für Rassismus, Hetze und Hass - deshalb nehmen wir diesen Hinweis auf rassistische Darstellungen sehr ernst“. Er wolle damit „adäquat umzugehen“ und habe daher das Denkmalamt und das Marchivum darum gebeten, ihm in der Aufarbeitung behilflich zu sein. Zudem wolle er ein Beratergremium einberufen, „um das Thema mit Experten, Betroffenen und unserem Publikum aufzuarbeiten“, kündigt er an. „Diesen Prozess werden wir in den nächsten Wochen beginnen“, so Riehle, und danach erst über die Zukunft des Schilds entscheiden.

Geht es nach Shave Randle, Sänger der Band „Tuxedo Club“, kann das Leuchtschild hängenbleiben. „Mich hat das nie gestört“, so Randle, dessen Familie aus dem Kongo stammt und der schon mehrfach im Capitol aufgetreten ist. „Da wird der Bogen oft überspannt und zu dick aufgetragen“, findet er. „Man sollte sich da nichts von Leuten einreden lassen, die gar nicht selbst betroffen sind“, findet ebenso Angelika Remmele, die sich selbst als „Farbige“ bezeichnet und einen Afroamerikaner als Vater hat. „Ich esse doch auch Zigeunerschnitzel und Mohrenköpfe“, betont sie, und der „Sarotti-Mohr“ sei für sie „einfach eine schöne Kindheitserinnerung, der muss doch nicht weg!“.

Das bekräftigen auch zwei Fachleute. „Der Sarotti-Mohr war immer eine extrem positiv besetzte, nette kleine Figur, ohne irgendeinen rassistischen Hintergrund“, so Rita Gudermann, Fachfrau für Wirtschafts- und Sozialgeschichte in Berlin, die 2005 mit Bernhard Wulff das Buch „Der Sarotti-Mohr - Die bewegte Geschichte einer Werbefigur“ veröffentlichte. Entstanden sei sie, weil man „mit dem exotischen Bild ein damals exotisches Produkt verkaufen wollte“. Daher verwende die Wiener Kaffeerösterei Julius Meinl auch nach wie vor einen Mohren.

Jüdischer Zeichner

„Völlig unverständlich und totaler Unfug“ ist die Diskussion auch für Hans-Georg Böcher, Marken- und Designexperte sowie Direktor des Deutschen Verpackungsmuseums in Heidelberg: „Ich lache mich kaputt über sowas!“ Viele ausländische Besucher seines Museums würden die Sarotti-Figur „lovely“ finden, wie gerade wieder ein Gast mit Turban ins Gästebuch geschrieben habe. Der Mohr sei „ein wunderschönes Stück deutscher Reklamegeschichte, an Harmlosigkeit nicht zu überbieten und ohne jeden Anflug von Rassismus“. Geschaffen habe ihn Julius Gipkens, der jüdischen Glaubens gewesen sei. „Er sah sich 1933 zur Emigration gezwungen. Es wäre absurd, wenn er ein zweites Mal das Opfer von politischer Zensur würde“, so Böcher. Die Leuchtreklame habe „hohen Sammlerwert“.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.10.2018