Probleme im Betrieb nehmen zu

Die Deutsche Bahn (DB) sei von Klimaveränderungen so stark betroffen wie „wohl kein anderes Großunternehmen“ – dies ergibt sich für die DB aus einer Studie des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung. Unwetter, Starkregen, Hitzewellen, Hochwasser und starke Kälteeinbrüche verursachen demnach zunehmend Probleme im Bahnbetrieb. Dem will das Unternehmen mit verstärkten Anstrengungen zum Schutz von Gleis- und Betriebsanlagen begegnen. Zusätzliche Kühlsysteme in Zügen und bei der Sicherungstechnik, neue Schutzbauwerke gegen Erdrutsche, Weichenheizungen und andere Maßnahmen sollen hier Abhilfe schaffen. lang

Info: Mehr Infos über die Studie unter bit.ly/30hXUj5

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.08.2019