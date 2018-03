Problemen der Neckarstadt-West auf der Spur

Anzeige

An „Jugend forscht“, dem Wettbewerb für die Älteren, beteiligten sich 15 Gruppen oder Einzelpersonen, sechs davon aus Mannheim. Noch deutlich stärker dominierten Teilnehmer aus der Quadratestadt bei den jüngeren Startern – bei „Schüler experimentieren“: Von 28 Wettbewerbsbeiträgen stammen 21 aus Mannheim. Vertreten waren neben dem LFG das Johanna-Geissmar- (JGG), das Geschwister-Scholl- (GSG) und das Lessing-Gymnasium. Letzteres stellte insgesamt vier Gruppen, das LFG sieben, die beiden anderen jeweils acht. 90 Schüler traten insgesamt an, knapp die Hälfte davon Mädchen.

Im April beim Landesentscheid

Bei den Schülern kommen sechs Gruppen in die nächste Runde, vier vom GSG, zwei vom LFG. Sie erzielten gestern in ihren jeweiligen Kategorien erste Preise – mit ganz verschiedenen Themen. Sind Baumwoll- oder Polyester-Shirts besser für Sportler? Wie lassen sich Mehlwürmer manipulieren? Wie stellt man gesunde und verträgliche Lippenstifte her? Wie kommt man – ohne Schirm – möglichst trocken durch den Regen? Wie lassen sich Roboter so programmieren, dass sie Ostereier bemalen? Und wie kann man an der Helligkeit von Sternen ablesen, ob sie Planeten besitzen?

Der Landeswettbewerb für die Schüler ist am 26./27. April in Balingen. Weiter geht es für die Gruppen nicht mehr – anders als bei „Jugend forscht“. Dort nehmen die Landessieger am Bundeswettbewerb teil. Durchaus möglich also, dass Nathalie Maldet die Probleme der Neckarstadt-West vom 24. bis 27. Mai beim Finale in Darmstadt vorstellen darf.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.02.2018