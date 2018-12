Produkte aus Partnerstädten

Auf dem Weihnachtsmarkt am Wasserturm verkauft der Förderverein Städtepartnerschaften Mannheim am heutigen Nikolaustag Produkte aus den Ländern der Mannheimer Partner- und Freundschaftsstädte. Darauf hat der Verein jetzt hingewiesen. Die Auswahl an dem Stand ist dabei durchaus groß: Whisky aus Wales, Kaffee aus Nicaragua, Olivenöl und Rotwein aus Israel, Bernstein-Lederarmbänder, Bernstein-Schlüsselanhänger und Geschirrtücher aus Litauen, Bier aus Mannheims Partnerstadt Qingdao in China und Kabanosy aus Polen – das alles wollen die Vereinsmitglieder heute anbieten. Den Stand finden Besucher im Bereich zwischen Wasserturm und dem Eingang beim Rosengarten. Der Weihnachtsmarkt hat von 11 Uhr bis 21 Uhr geöffnet.

Mit dem Verkaufserlös der Produkte sollen die Besuche von Gruppen aus den Partnerstädten in Mannheim finanziell unterstützt werden. Der Städtepartnerschaftsverein will die internationalen Beziehungen Mannheim zu ihren zwölf Partnerstädten fördern. red/bro

