Professur mit Kind gefördert

Wird vom Ministerium gefördert: Lena Nadarevic. © Haupt

Postdoktorandin Lena Nadarevic am Lehrstuhl für Kognitive und Differentielle Psychologie der Universität Mannheim wird für zwei Jahre vom baden-württembergischen Wissenschaftsministerium gefördert. Ziel ist es, die Zahl von exzellenten Wissenschaftlerinnen mit Kind durch eine bessere Vereinbarkeit von Habilitation und Familie zu erhöhen. Die Förderdauer des Stipendiums beträgt zwei Jahre. Die Finanzierung der Stelle von Nadarevic übernehmen das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst sowie die Universität Mannheim zu gleichen Teilen.

Wie Aussagen beurteilt werden

Nadarevic ist seit 2007 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Kognitive und Differentielle Psychologie der Universität Mannheim. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Urteils- und Entscheidungsforschung, der Gedächtnispsychologie und der mathematischen Modellierung kognitiver Prozesse. In ihrer Habilitationsschrift untersucht sie, wie Menschen die Wahrheit von Aussagen – etwa im Internet und in sozialen Medien – spontan beurteilen und inwiefern sie sich in ihrem Urteil beeinflussen lassen. Die Psychologin ist bereits die siebte Mannheimer Wissenschaftlerin, die durch das Brigitte-Schlieben-Lange-Programm gefördert wird.

Das Programm ist nach der renommierten Romanistik-Professorin und vierfachen Mutter Brigitte Schlieben-Lange (1943-2000) benannt. Maßgeblich war ihre Forschung zur Uniformierung der Sprache in der Französischen Revolution. Schlieben-Lange setzte sich für die Belange von Wissenschaftlerinnen ein und war von 1994 bis 1996 Frauenbeauftragte der Universität Tübingen. lia

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.03.2020