Profi zeigt sein Können

Sechs. Jimmy Robertson schenkt seinem Gegenspieler in den acht Minuten und 36 Sekunden dieser Snooker-Partie sechs Stöße, bis er am Zwölf-Fuß-Tisch zur Tat schreitet. Drei Leichtsinnsfehler hat sich der Gewinner der European Masters bis zu diesem Zeitpunkt schon geleistet – doch danach sitzt jeder Schuss des Billard-Profis mit der Genauigkeit eines Pfeils. Auf die Kernkompetenz seiner Zunft, das wortgebende „Snookern“, das die Stöße des Gegners so schwer als möglich gestalten soll, kann Robertson dabei getrost verzichten. Am Ende steht es in der Mannheimer Halle „Snookerworld“ 95:2 für den Briten.

Es sind Erfahrungen wie diese, die an diesem Samstag auch ganz normale Billard-Enthusiasten aus der Region machen dürfen. Samt all der Nervosität. Dem Adrenalin. Der Atmosphäre zwischen düsterem Raumlicht und hell erleuchteter Spielfläche. Austin Moles, Ex-Profi und Inhaber des Zentrums „Snookerworld“, war es, der die Freunde des Gentlemen’s Sport nach Käfertal eingeladen hatte.

Regelmäßig prominente Gäste

2010 nahm in Käfertal mit der ersten sogenannten „Snooker Exhibition“ alles seinen Lauf. Weltweit bieten solche Veranstaltungen einem Sport die Plattform, der sich nicht spektakulär an der Bande feiern lässt, sondern durch Taktik, Eleganz und Präzision auf feinstem Kammgarn-Tuch glänzen muss. Moles, der sich über Jahre hinweg bei legendären Turnieren wie der „Paul Hunter Classic“ mit der Weltelite duellierte, hatte früh Bande zu den Hintermännern der großen Stars geknüpft – und profitiert bis heute davon. Bei der Premiere vor neun Jahren kam der Weltmeister von 1997, Ken Doherty, um sein Können zu zeigen.

An diesem Nachmittag ist es Jimmy Robertson. Der Snooker-Profi nimmt zunächst auf einem Barhocker Platz und erzählt aus seinem Leben. Wie er sich als junger Steppke zwischen Snooker und Fußball zerteilte, schnell als hohes Talent gehandelt wurde und beim Londoner Premier League-Club Crystal Palace um Tore kämpfte. Bis sich der damals 16-Jährige 2002 einen Platz in der Snooker-Profiserie erspielte und eine Karriere zwischen Hoch- und Tiefpunkten ihren Lauf nahm. Im Gespräch berichtet Robertson schnörkellos von dem Einfluss, den dieser Sport auf ihn ausübte: „Es ist ein Spiel, das dich euphorisch macht, wenn du siegst und niederschmettert, wenn du verlierst. Du gibst immer dein Bestes und spielst doch um dein Leben, denn im Snooker zählt nur der Sieg.“ Robertson bekam das in über 15 Jahren Karriere zu spüren. „Das Training, die Müdigkeit und diese Reisen nach China, wenn du dir für ein Turnier besonders viel vornimmst und in der ersten Runde verlierst. Dann zockst du, trinkst dir einen Rausch an – und darfst dich von all dem doch nicht auffressen lassen. Denn zu Hause hast du eine Familie mit zwei Kindern, die auf dich wartet und die du ernähren musst.“

Misserfolge kosteten Jimmy Robertson sogar den Platz in der Profi-Serie. Mit Disziplin, eisernem Willen und dem entsprechenden Hunger richtet sich der 32-Jährige wieder auf und erspielt sich im vergangenen Oktober seinen ersten Weltranglistenturniersieg.

Volle Konzentration

Ein Wandel, den man auch bei Robertsons Besuch in Mannheim unverkennbar ausmachen kann. Denn selbst, wenn es für den Profi hier um nichts geht: Der Routinier ist voll fokussiert. „Neben dem Tisch kann man mit den meisten Spielern problemlos plaudern, aber am Queue geht es für die Jungs ums Überleben“, lässt Ingo Schmidt wissen – und weiß, wovon er spricht. Zahllose Amateur- und Profiturniere hat der Schiedsrichter geleitet und die Faszination für den Hochkonzentrationssport nie verloren. Während Schmidt verfolgt, wie Robertson Gegner für Gegner niederzwingt, sagt er: „Bei Spielern wie ihm wird Snooker zum echten Genuss!“

