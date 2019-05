Prognose sieht Grüne in Mannheim weit vorn

Mannheim.

Nach einer ersten Prognose des Südwestrundfunks müssen CDU und SPD bei der Kommunalwahl in Mannheim erhebliche Verluste hinnehmen. Großer Gewinner sind demach indes die Grünen mit 26,5 Prozent (+10,2). Die SPD holt der Prognose zufolge 19,5 Prozent, die CDU 18 Prozent. Das sind Verluste von 7,8 sowie 8,1 Prozent. Während sich der ersten Prognose nach 10,5 Prozent der Wähler für die AfD entschieden haben (+2,7), stimmten 6,5 Prozent (-2,8) für Freie Wähler/Mannheimer Liste, 6,5 Prozent (+2) für die FDP sowie 6 Prozent (-0,2) für die Linke. Auf Sonstige entfallen 6,5 Prozent (+4).

„Das ist ein super Ergebnis, ich bin unglaublich dankbar, das ist eine Bestätigung unserer Arbeit“, sagt die Grünen-Spitzenkandidatin Melis Sekmen. „Es ist super, dass der Klimaschutz in Mannheim eine starke Stimme haben wird.“ Sekmen will nun eine neue Verkehrspolitik vorantreiben mit einem besseren Radwegenetz und einem attraktiven Nahverkehr. Ihr Kollege Dirk Grunert, auf Listenplatz zwei, freut sich ebenfalls: „Es ist gut, wie stark unsere Kampagne für Klimaschutz, Verkehrswende und Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen bei den Menschen angekommen ist.“ Einen so hohen Stimmenanteil habe man nicht erwarten können. „Wenn sich dieses Ergebnis bestätigt, wären das 13 Sitze. Aktuell haben wir sieben, das wäre also fast eine Verdoppelung“, so Grunert. "Unsere Themen sind endlich auf der Tagesordnung angekommen", sagte der grüne Gemeinderat Gerhard Fontagnier am Sonntagabend. Vermutlich gehe der Zuwachs auch auf viele Stimmen junger Menschen zurück. Nach einer Wahlparty will Fontagnier daheim feiern. "Da steht schon der Schampus kalt."

Für die CDU sieht die Prognose 18 Prozent vor - das wären rund acht Prozentpunkte weniger als beim Ergebnis vor fünf Jahren. „Das sind herbe Verluste, damit können wir alles andere als zufrieden sein“, sagt CDU-Kreischef Nikolas Löbel. „Wir müssen das Endergebnis und die Feinauszählung abwarten, aber der Wahlgewinner sind wir nicht.“ Die CDU müsse vor Ort schauen, „was wir anders machen. Aber wir können uns vom negativen Bundestrend nicht freimachen.“

Der Mannheimer SPD-Kreisvorsitzende Stefan Fulst-Blei hat sich von der ersten Prognose zur Kommunalwahl enttäuscht gezeigt. „Ich hatte ein besseres Ergebnis erwartet“, sagte er über die von ermittelten 19,5 Prozent. Dies sei „ein deutliches Zeichen“, das für den Wahlabend wenig Gutes erwarten lasse. Dafür machte Fulst-Blei den „katastrophalen Bundestrend“ seiner Partei verantwortlich. „In Mannheim war die Stimmung für die SPD eigentlich noch gut, aber irgendwann kommt man dagegen nicht mehr an.“

Die Mannheimer AfD hat sich über die 10,5 Prozent, die der SWR ihr für die Kommunalwahl prognostizierte, sehr erfreut gezeigt. „Wir sind zweistellig, das ist die Hauptsache“, sagte Spitzenkandidat Rüdiger Ernst. Seine Partei habe zwar keine konkrete Zielmarke ausgegeben, „aber unausgesprochen waren wir uns schon einig, dass wir zweistellig werden wollen“. Betrüblich seien die deutlich schlechteren Prognosen für seine Parteifreunde in Stuttgart und Karlsruhe. Aber: „Mannheim ist eine AfD-Hochburg, das hat sich nun wieder bestätigt.“ Der SPD-Kreisvorsitzende Stefan Fulst-Blei sieht das Ergebnis der AfD in Mannheim als „deutliches Stoppschild für den Populismus“. Schließlich habe die AfD bei der vergangenen Landtagswahl im Mannheimer Norden noch 23 Prozent erreicht

Achim Weizel und Holger Schmid, die Spitzenkandidaten der Freien Wähler/Mannheimer Liste, rechnen nach eigenem Bekunden mit einem deutlich besseren Abschneiden bei der Kommunalwahl als die 6,5 Prozent, die ihnen der SWR prognostiziert hat. "Beim Panaschieren legen wir immer noch deutlich zu", sagte Weizel über die Möglichkeit, Stimmen auf mehrere Parteilisten zu verteilen. Schmid ergänzte, er rechne bereits beim für den späten Sonntagabend erwarteten Stimmzettelergebnis mit einem Zuwachs von zwei Prozentpunkten. "Ein fünfter Sitz im Gemeinerat ist für uns nach wie vor erreichbar."

FDP-Spitzenkandidat Volker Beisel ist dagegen mit der Prognose zufrieden. "Mit 6,5 Prozent könnte ich gut leben." Bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren hatten die Liberalen in Mannheim 4,5 Prozent bekommen.

Die Linke sieht die Prognose im Mannheimer Gemeinderat bei sechs Prozent. „Ich bin guter Dinge, dass wir drei Sitze bekommen“, sagt Spitzenkandidat Thomas Trüper. Bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren hatte die Linke mit 6,2 Prozent die drei Sitze erreicht. Die kleineren Parteien hätten nach der Feinauszählung tendenziell bessere Werte, so Trüper. „Dass wir vier Sitze erreichen und Fraktion werden, danach sieht es allerdings nicht aus. Aber man kann auch etwas bewegen, wenn man keine Fraktion ist. Wir müssen schauen, was auf der linken Seite des Hauses möglich ist.“ Trüper spielt damit auf eine Grün-rot-rote Mehrheit im Rat an. Vorhersagen seien vor dem Ergebnis der Feinauszählung allerdings schwierig. Die kleinen Gruppierungen, denen schon ein Prozent für ein Mandat reiche, könnten „alles durcheinander werfen“, so Trüper.

Impressionen aus dem Wahllokal

Bildung, Familien, Asyl oder Verkehr - acht Mannheimer haben uns am Sonntag vor dem Wahllokal in der Wallstadtschule die Themen verraten, nach denen sie ihre Wahlentscheidung getroffen haben: Ernst Diehl etwa ist „glühender Anhänger eines lebendigen Europas“. Als solcher gab er mit großer Selbstverständlichkeit seine Stimmen ab. Der Mannheimer hat noch keine Wahl verpasst. Er hofft nach der Wahl auf eine Verbesserung der „katastrophal zugerichteten Straßen“.

Wenn sich Vera Oberbauer „mehr Grün“ für Mannheim wünscht, ist das nicht allein parteipolitisch gemeint. „Wir brauchen auch hier die Natur unbedingt als Raum der Regeneration – und jeder sollte sich dafür einsetzen. Bei der Wahl eine Stimme zu haben, ist ein tolles Recht.“ „Mannheim ist eine Stadt der Vororte“, findet indes Ilona Dick und hat ihre Wahl bewusst so getroffen, dass die Stadtteile wieder belebt und die Umwelt in der Quadratestadt deutlich gestärkt wird. „Die Wahl ist ein Privileg, etwas mitzugestalten - und das sollten wir sehr ernst nehmen.“

Asyl und Rente als entscheidende Themen

Auch Dieter Wolk ist zur Wallstadtschule gekommen. Für ihn sind die wahlentscheidenden Themen Asyl und Rente. Auf der einen Seite würden für beim Thema Migration falsche Prioritäten gesetzt, „auf der anderen Seite reicht vielen Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, das Geld nicht – das kann es nicht sein.“ Für eine Politik, die sich für Familienthemen wie Kindertagespflege, aber vor allem auch Frauenfreundlichkeit einsetzt, hat sich Kathrin Bernecker-Kapp bei ihrer Wahl entschieden. „Wenn Mannheim für junge Familien attraktiv werden will, muss noch vieles besser werden.“

Verkehr und Sicherheit liegen derweil Otmar Schwarz besonders am Herzen. „Wenn man bei so schwierigen Themen zu wirklich guten Lösungen kommen will, muss man sich demokratisch entscheiden und darf nicht auf diejenigen hören, die scheinbar ganz einfache Antworten haben.“ Für die Mannheimerin Daniela Bocian ist die Wahl eine „selbstverständliche Bürgerpflicht“. Auch wenn sie noch nicht lange hier wohnt, ist ihr der Einsatz für bessere Radwege und eine sozialere Politik jede Stimme wert. „Ich bin gespannt, was der neue Gemeinderat auf den Weg bringen wird.“

Heinrich Schlick wünscht sich Frieden für Europa. In Mannheim hat er seine Stimmen so vergeben, dass Schulen und Kindergärten gestärkt werden. Von Projekten wie der Bundesgartenschau hält Schlick wenig: „Damit will sich die SPD und ihr OB nur ein Denkmal setzen!“

Aufwendige Auszählung

In Mannheim werden am Sonntag die 48 Mitglieder des Gemeinderats neu bestimmt. Die SPD, die Partei von Oberbürgermeister Peter Kurz, hatte als Ziel ausgegeben, stärkste Kraft zu bleiben. 2014 lagen die Sozialdemokraten mit 27,3 Prozent vor der CDU (26,1 Prozent). Die Grünen kamen auf 16,3 Prozent.

Die Auszählung der Gemeinderatswahl ist wegen der vielen Abstimmungsvarianten aufwendig. Am Sonntagabend wird deshalb lediglich das sogenannte Stimmzettelergebnis vorliegen. In dieses fließen zum einen die unverändert abgegebenen Stimmzettel ein. Darüber hinaus wird bei den veränderten Listen geschaut, welcher Partei der jeweilige Wähler hier die meisten Stimmen gegeben hat. Bei der Feinauszählung danach kann es dann aber noch Abweichungen geben – vor fünf Jahren betrugen die zum Teil mehrere Prozentpunkte. Insgesamt rund 1600 Wahlhelfer sind am Sonntag im Einsatz.

Bereits vor der Wahl zeigte sich in Mannheim wie in anderen Städten ein genereller Trend zur Briefwahl: Dieses Mal gab es rund 39 000 Anträge – also von circa jedem sechsten Wahlberechtigten. Bei der Doppelwahl 2014 waren es 28 000.

Kommunal-O-Mat mehr als 13 000 Mal genutzt

13 Listen hatte der Gemeindewahlausschuss in Mannheim zur Kommunalwahl zugelassen. Um eine Orientierung über die verschiedenen Positionen der Parteien und Wahlbündnisse zu geben, konnten die Bürgerinnen und Bürger Mannheims den Kommunal-O-Mat des Mannheimer Zentrums für Europäische Sozialforschung (MZES) und der Hochschule Mannheim nutzen, der auch durch den "MM" unterstützt wurde. Dieser wurde mehr als 13 000 Mal genutzt.