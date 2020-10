Prominente Mannheimer Künstler drehen Konzert für Zuhause

Leise, immer schneller und lauter werdende Klänge des Flügels. Dann der Schrei: „Zu Hilfe, zu Hilfe! Sonst bin ich verloren“, fleht Tamino in der „Zauberflöte“, aber hier flehen gleich vier Künstler: Kammersänger Thomas Jesatko, dazu sein Opern-Kollege Uwe Eikötter sowie die Schauspieler Ragna Pitoll und Reinhard Mahlberg fürchten aber nicht, von „der listigen Schlange zum Opfer erkoren“ zu sein, sondern „vom lästigen Virus“ – bei einem gemeinsamen ehrenamtlichen Auftritt zu Gunsten der Frank-Herrmann-Stiftung, die Menschen mit psychischen Erkrankungen unterstützt.

Allerdings ist das traditionelle Benefizkonzert, das die vier vom Nationaltheater bekannten Künstler plus Georg Metz am Flügel schon seit Jahren geben, tatsächlich nicht der Schlange, sondern dem Virus zum Opfer gefallen. Ein – wie sonst immer – dicht bis zum letzten Platz mit über 400 Gästen voll besetzter großer Festsaal des Theresienkrankenhauses lässt sich nicht mit der Corona-Pandemie vereinbaren. Schließlich gilt: „Oh, haltet Abstand“, wie Jesatko, Eikötter, Pitoll und Mahlberg zusammen singen.

Sie halten tatsächlich Abstand, singen zur Musik von Georg Metz nun eben nicht vor Publikum, sondern für viele Zuschauer und Zuhörer zu Hause. Dazu haben sie mit Hilfe von Robin Heller (Kamera/Schnitt) für die Frank-Kerrmann-Stiftung zusammen ein kurzweiliges und humorvolles Video produziert, das sich jeder im Internet aufrufen und anschauen kann – garantiert ohne Ansteckungsgefahr, zumindest mit Corona. Denn Lachen kann schon auch ansteckend sein.

Humor und Gesang

Denn ob sich die vier Künstler vor dem Virus fürchten, Jesatko „Küssen kann man nicht alleine“ sowie „Kein Schwein ruft mich an“ bedauert oder das moderne Regietheater verflucht, Mahlberg einen verwirrt-unentschlossenen Regisseur mimt, Pitoll ihrer Katze eine Maske aufzieht – immer ist auch augenzwinkernder Humor dabei. Das Programm haben sie selbst zusammengestellt. Lesungen, Dialoge und Gesang wechseln sich ab, und wie am Anfang beim „Zauberflöte“-Ausschnitt treten mit Metz am Flügel am Ende wieder alle vier Protagonisten auf: „Ein Freund, ein guter Freund“, singen sie da – denn Freunde wollen sie für die Stiftung sein, „gerade in diesen herausfordernden Zeiten“, so Ragna Pitoll.

„Natürlich kann so ein Video kein Konzert ersetzen, es ist ein Behelf“, sagt Uwe Eikötter. „Aber wir wollten unsere Verbundenheit mit der Stiftung zeigen und sie auf diesem Weg weiter unterstützen, damit sie trotz Ausfall des Konzerts nicht ganz aus dem Blickwinkel gerät“, betont Eikötter – was Jesatko am Ende des Videos mit einem deutlichen Spendenaufruf unterstreicht.

Schließlich generiert die Stiftung fast alle ihre Spendeneinnahmen durch oder nach dem herbstlichen Benefizkonzert. „Es ist für uns überlebensnotwendig“, betont Vorstand Marcus Fähnle. Andererseits führe die Corona-Situation mit der Einschränkung der Kontaktmöglichkeiten, der Angst vor Ansteckung und eventuell finanziellen Einschränkungen wegen Kurzarbeit oder wegbrechender Auftragslage schnell zu psychischen Problemen. Dennoch habe man die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie „schweren Herzens“ absagen müssen. „Das Video ist ein kleines Schmuckstück und für uns eine Chance, uns in Erinnerung zu rufen und dennoch Spenden zu erhalten“, hofft er.

Fähnle ist daher den Künstlern ebenso, wie er sagt, „unheimlich dankbar“ wie Robin Heller für die Videoproduktion. Alle bisherigen Spender haben von Fähnle sowie seinen beiden Vorstandskollegen Will Herrmann und Olaf Jutt einen Brief bekommen, indem sie einen Hinweis auf die Internetseite mit dem Konzert-Video versenden. Darin wecken sie nicht nur Vorfreude auf ein dann wieder großes Benefizkonzert im nächsten Jahr, sondern bitte zugleich um Spenden.

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.10.2020