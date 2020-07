Prominenter Besuch in der Gruft des Gründers

„Wenn Schüler hier ’runterkommen, dann gruselt es sie“, erzählte Sabine Clasani, die Pfarrerin der Alt-Katholischen Kirche. Aber gestern steigen prominente Besucher die schmale, steile Treppe in die Gruft unter der Schlosskirche hinab. Staatssekretärin Gisela Splett (Grüne) aus dem Stuttgarter Finanzministerium und Oberbürgermeister Peter Kurz besuchten die Sarkophage von Kurfürst Carl Philipp und seiner dritten, erst nachträglich legitimierten Ehefrau Violanta von Thurn und Taxis – genau zum Jahrestag der Grundsteinlegung.

„Der Erbauer liegt in seinem Schloss, das ist schon etwas Besonderes“, hob Ralf Wagner, Konservator der Staatlichen Schlösser und Gärten, angesichts der beiden Blei-Sarkophage hervor. Weil kurz nach dem Zweiten Weltkrieg Grabräuber sie plünderten und danach die Kripo ermittelte, hängt in dem Raum sogar ein Polizeifoto von dem sehr gut erhaltenen Leichnam des 1742 verstorbenen Kurfürsten.

„Dritte Stadtgründung“

Auf ihn geht der Bau der barocken Residenz zurück. Im April 1720 hat er entschieden, Heidelberg den Rücken zu kehren und von Mannheim aus zu regieren. Schon am 2. Juli 1720 war Grundsteinlegung. „Das schaffen wir heute nicht mehr“, gestand die Staatssekretärin mit Blick auf den knappen Zeitplan.

Auch nicht zu schaffen ist derzeit das, was sich die Staatlichen Schlösser und Gärten zum Jubiläum eigentlich vorgenommen hatten – einen Festakt im Rittersaal und zahlreiche Angebote am Wochenende für Besucher. Dieser Planung von Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schösser und Gärten, sowie der zuständigen Konservatorin Uta Coburger sowie dem ganzen Team machte das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung. „Aber wir wollten das Datum auch nicht so einfach übergehen“, betonte Hörrmann.

Schließlich sei Mannheim in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts das höfische Zentrum in ganz Südwestdeutschland gewesen, „nicht Straßburg, nicht Karlsruhe, nicht Rastatt, auch nicht Stuttgart“, bekräftigte er: „Hier spielte die Musik – im kulturellen, politischen und auch unmittelbar musikalischen Sinne“.

Daher sei es schon „ein großer Tag für das kulturelle Erbe Baden-Württembergs“, wenn das Schloss Mannheim Jubiläum feiere, so Hörrmann. Splett sprach von einem „großen Jubiläum eines beeindruckenden Baus“ und referierte dann, wer wann hier residierte.

Oberbürgermeister Peter Kurz bezeichnete die Grundsteinlegung vor 300 Jahren als eine „dritte Stadtgründung“ nach den Zerstörungen Mannheims im Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) und im pfälzischen Erbfolgekrieg 1689. Auch er äußerte sich mit Blick auf die kurze Zeit zwischen Verlegung der Residenz und Grundsteinlegung „beeindruckt, wie schnell damals Entscheidungen umgesetzt wurden“.

Kurz dankte dem Land, dass es das Jubiläum „nicht hat unter den Tisch fallenlassen“. Obwohl nur 58 Jahre Residenz, „ist es für die Stadt ein bedeutendes kulturelles und die Stadt prägendes Erbe, von dem wir heute noch zehren“, betont der OB. In dem großen Zusammengehörigkeitsgefühl der Bürger der Metropolregion lebe schließlich die alte, 1802 untergegangene Kurpfalz weiter.

Sanierungsarbeiten laufen

Wie Splett versicherte, ist sich das Land seiner Verantwortung als Schlossherr weiter bewusst. In den vergangenen fünf Jahren habe das Land rund 47 Millionen Euro in den überwiegend von der Universität genutzten Barockbau investiert. Aktuell laufen die Brandschutz- und energetische Sanierung des Ostflügels (Baukosten rund elf Millionen Euro) und die Instandsetzung der Katakomben und der Universitätsaula (rund 17 Millionen Euro).

Die historischen Räume und das Schlossmuseum besuchen pro Jahr rund 100 000 Menschen – vor Corona. „Derzeit fehlen uns natürlich Gruppen und das Veranstaltungsgeschäft“, so Hörrmann. Doch was Einzelbesucher betreffe, habe man im Juni schon zwei Drittel des Schnitts der Zeit vor Corona erreicht.

Bald soll den Besuchern noch mehr geboten werden. Uta Coburger plant, im Trabantensaal die Ära der europaweit renommierten Hofkapelle zu präsentieren – mit Originalinstrumenten. Schließlich erarbeitet sie gerade mit der Technischen Universität Darmstadt eine virtuelle Rekonstruktion des Prunkschlafzimmers von Carl Theodor.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.07.2020