„Prophet der Jugend“ geht

Anzeige

„Wir haben in Mannheim sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn Jugendpfarrer Seelsorgeeinheiten übernehmen“, so Dekan Jung. Kunz habe es geschafft, eine Vision von Kirche zu entwickeln, Menschen zusammenzuführen und junge Leute zu begeistern“, lobt er. „Er hatte Lust auf Jugendarbeit – mit Freude, Leidenschaft und Emotion“, so Jung. Diese Eigenschaften möge er mitnehmen in seine neue Position.

„Völlig begeistert“ von dem Abschiedsgottesdienst, den nicht nur er als „großartiges Erlebnis“ empfindet, würdigt der Dekan Kunz als „Prophet der Jugendkirche“ – und bekräftigt damit Oberministrant Lukas Schlichta, der ihn kurz zuvor schon „Prophet der Jugend“ nennt.

Für Christian Müller, Diözesanjugendpfarrer in der Erzdiözese Freiburg, ist Kunz zumindest „der Inbegriff eines Jugendpfarrers“. Er habe die Jugendkirche zu einem „festen Begriff in Mannheim“ und zu einer wichtigen Anlaufstelle für junge Menschen gemacht“, so der Gast aus Freiburg. Sehr emotional und gerührt verabschieden sich seine beiden engsten Mitarbeiter, Bildungsreferentin Lisa Stegerer und Dekanatsjugendreferentin Eva Goldbach. „Es ist so schade, dass wir unseren Visionär verlieren“, danken sie für „Mut, Risikobereitschaft, Ausdauer, Rückenstärkung!“, so Stegerer: „Du hast viel bewegt und uns viel mitgegeben“, nun möge seine Arbeit an anderer Stelle Früchte tragen“.

„Ihr seid ein super Team, es war total schön mit Euch“, blickt auch Daniel Kunz dankbar zurück: „Wir haben zusammen viel auf die Beine gestellt. Es gibt ganz viele tolle junge Menschen, die im Dekanat aktiv sind“. Mit jungen Menschen kreativ zu sein, „das sind auch Dinge, die mir liegen“, meint er. Jugendpfarrer sei daher für ihn „eigentlich die beste Stelle, die es gibt“. Vor fünf Jahren habe er sich auch noch keinen Wechsel vorstellen können, „da hätte ich mich geweigert“, so Kunz.

„Inzwischen habe ich aber gemerkt: Es zieht mich irgendwas, es wartet Neues auf mich“, begründet er den Wechsel. Er spüre die Berufung, an anderer Stelle gebraucht zu werden, auch da gehe es um „abreisen und aufbauen“, knüpft er an das Motto des Gottesdienstes an: „Da wird vieles auf die Gemeinden zukommen, was viele noch nicht wahrhaben wollen“, deutet er an.

Gerade in der Seelsorgeeinheit Maria Magdalena gebe es „ganz viele Dinge, die mich total reizen“, verweist er auf neue Wohngebiete wie Franklin oder die Bundesgartenschau 2023, wo er „mit Kirche präsent“ sein wolle. Aber über die Arbeit in der Gemeinde hinaus habe er sich ausbedungen, 30 Prozent seiner Arbeitszeit für „Glaubensvertiefung und innovative Projekte im Dekanat“ verwenden zu können – „nicht nur, aber auch in Maria Magdalena“, kündigt er an. Bis Herbst steht aber sein Umzug nach Feudenheim an.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.06.2018