Prostituierte in Not

Holly, die sich selbst so nennt, weil sie anonym bleiben will, hat 400 Euro aus dem Nothilfefonds der Diakonie Baden erhalten. „Ich verdiene momentan nichts“, erzählt sie. Die 32-Jährige geht seit 2014 zu Amalie, der Beratungsstelle für Prostituierte des Diakonischen Werks Mannheim. Damals, mit Hilfe vom Amalie-Team, hat sie aufgehört, in einem Bordell zu arbeiten. Zuletzt hat sie nur in Notfällen durch Prostitution Geld verdient. „Ich hoffe, dass ich irgendwann normal arbeiten kann.“ Dafür braucht sie beispielsweise einen Pass – dessen Beantragung sich schon lange hinzieht.

Beratung am Telefon

Durch die Corona-Krise ist die tägliche Arbeit der Beratungsstelle Amalie erschwert. „Es dauert viel länger, jemanden etwa bei einer Krankenversicherung oder beim Jobcenter anzumelden“, sagt Julia Wege, Leiterin von Amalie. Die Beratungsstelle hilft Prostituierten etwa bei Behördengängen, aber auch bei persönlichen Problemen und beim Ausstieg. Eigentlich gibt es auch eine Arztsprechstunde und ein Frauencafé - doch diese Angebote müssen zurzeit ausgesetzt werden, die Beratung findet weitgehend telefonisch statt. Wege schätzt vorsichtig, dass insgesamt 500 bis 800 Frauen in Mannheim mit Sexarbeit ihr Geld verdienen. „Es können auch wesentlich mehr oder weniger sein. Einige arbeiten beispielsweise nicht jeden Tag in Mannheim.“ 229 Prostituierte haben sich nach Angaben der Stadt offiziell angemeldet.

Im Zuge des Kontaktverbots ist Prostitution bundesweit verboten worden. Im baden-württembergischen Ampelsystem für den Wiederanlauf des öffentlichen Lebens steht Prostitution auf „rot“, Stufe 5: Wann sie wieder stattfinden kann, ist derzeit nicht abschätzbar. Nur Sexarbeiterinnen, die ein Gewerbe angemeldet haben, können Hilfen für Soloselbstständige in Anspruch nehmen – in Mannheim sind laut Wege bislang sieben Anträge gestellt worden. Aus dem Nothilfefonds der Diakonie Baden haben 18 Frauen Geld erhalten. „Die Prostituierten sind der Situation ausgeliefert und verharren darin“, sagt Wege. Anfangs hätten viele gehofft, dass es am 19. April wieder weitergeht. Einige seien zurück in ihre Heimatländer gegangen, andere wollten das explizit nicht. „Sie haben dort keine Wohnung mehr, keine Familie. Dort wäre die Lage für sie noch schlechter.“

Illegal geht es weiter

Viele Frauen haben keine andere Wahl, als illegal weiter zu arbeiten. Holly erzählt: „Jemand, mit dem ich noch nie etwas sexuell zu tun hatte, will mich gerade ins Bett bekommen. Zu ihm hab ich gesagt: Hast du keine Angst vor Corona?“ Sie habe mitbekommen, dass sich Frauen etwa in Waldstücken und Wohnungen mit Freiern treffen. Nach Angaben der Mannheimer Polizei gab es bislang fünf Verstöße gegen die Corona-Verordnung im Zusammenhang mit illegaler Prostitution. Durch die Krise sei auch der Zugang zu Prostituierten weiter erschwert worden, sagt Melis Sekmen, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Mannheimer Gemeinderat. Die Fraktion will Frauen und Kindern in Not helfen und hat dafür einen Antrag gestellt. „Wir fordern eine Schutzunterkunft. Es kann nicht sein, dass eine Frau aufgrund eines fehlenden Platzes nicht in Sicherheit kommt“, sagt Sekmen.

Amalie betreut 30 Frauen, die durch die Corona-Krise akut in Not geraten sind. Im Amalie-Wohnprojekt sind drei Plätze belegt, einen freien gibt es noch. Möglicherweise wird ihn eine Frau mit Kind, die gerade wohnungslos wird, bekommen. Die Grünen fordern in ihrem Antrag unter anderem, dass die GBG vorübergehende Schutzwohnungen bereitstellt. „Wir brauchen Lösungen – auch über die Coronazeit hinaus“, fordert Sekmen. Wege begrüßt den Antrag der Grünen.

Sie wünscht sich, dass Prostitution entstigmatisiert wird. Das würde auch Holly helfen, etwa bei der Jobsuche. „Manchmal braucht ein Mensch einfach nur jemanden, der an einen glaubt“, sagt sie.

