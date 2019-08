Protest endet friedlich: Aktivisten blockieren Förderbänder

Mannheim.

Gegen 18 Uhr war die Lage am Großkraftwerk Mannheim (GKM) geklärt: Rund 12 Stunden lang hatten Klimaaktivisten des Bündnisses „Ende Gelände“ am Samstag zwei Förderbänder im Areal des GKM blockiert, um den Kohlenachschub zu Block 9 zu unterbrechen sowie dessen Betrieb zu stoppen. Außerdem konnte aufgrund einer Sitzblockade auch die Zufahrt am Haupteingang des Kraftwerkes seit 5.20 Uhr nicht genutzt werden. Der Protest sei vollkommen friedlich und ohne Zwischenfälle verlaufen, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Nach Verhandlungen mit den Beamten sowie mit Mitarbeitern des GKM war man am Abend dann zu einer Einigung gekommen. Die knapp 60 Aktivisten in ihren weißen Einweg-Staubanzügen, die sich unerlaubt oben an der Förderanlage aufgehalten hatten, stiegen freiwillig mitsamt Bannern und Gepäck die Treppen hinab. Sie wurden in Richtung Haupteingang begleitet und dort von circa 40 weiteren Demonstranten des Bündnisses lautstark feiernd in Empfang genommen.

Video Lokales Mannheim: Protest am Kohlekraftwerk - auch auf Förderband Mannheim, 03.08.2019: Vor dem Steinkohlekraftwerk in Mannheim und auf dem Betriebsgelände protestieren Aktivisten seit dem frühen Samstagmorgen gegen den CO2-Ausstoß der Anlage. Mannheim, 03.08.2019: Vor dem Steinkohlekraftwerk in Mannheim und auf dem Betriebsgelände protestieren Aktivisten seit dem frühen Samstagmorgen gegen den CO2-Ausstoß der Anlage.

Die Aktion habe allerdings keinerlei Auswirkung auf den Betrieb des Meilers gehabt, versicherte Betriebsleiter Peter Volkmann später. Da Block 9 aufgrund eines Reparaturstillstandes momentan ohnehin nicht in Betrieb sei, war die Anlage vom Ausfall der Förderbänder nicht unmittelbar betroffen, so Volkmann: „Strom- und Wärmeproduktion waren zu jedem Zeitpunkt sichergestellt.“ Ob künftig konkrete Maßnahmen zur Vorbeugung solcher Aktionen ergriffen werden, sei noch nicht sicher. „Wir werden die Lage gemeinsam mit der Polizei im Nachhinein bewerten und Gespräche führen“, betonte der Betriebsleiter. „Feststeht, dass es wirklich gefährlich ist, zu den Förderbändern hochzusteigen.“

Angesichts der Untätigkeit der Bundesregierung in Sachen Klimapolitik sehe man sich zu solchen Maßnahmen eben gezwungen, erklärte Philipp Bergmann, Pressesprecher der Aktion um das Bündnis „Ende Gelände“. „Wenn wir die Erderwärmung unter 1,5 Grad halten wollen, dann muss jetzt sofort ein drastischer Wandel geschehen. Wir können mit dem Kohleausstieg auf keinen Fall bis 2038 warten“, betonte Bergmann. Gerade das GKM sei das Steinkohlekraftwerk mit dem höchsten Ausstoß von Kohlenstoffdioxid in ganz Deutschland. Aktivistin Frida hatte den ganzen Tag an den Förderbändern ausgeharrt. „Das war kühler als gedacht dort oben“, stellte die Aktivistin fest. „Und ziemlich staubig. Wir haben versucht, uns möglichst wenig zu bewegen.“ Mit dem Ausgang der Aktion zeigte Frida sich zufrieden: „Unser Ziel, für ordentlich Aufmerksamkeit zu sorgen, haben wir auf jeden Fall erreicht.“

Die zahlreichen Banner mit Aufschriften wie „Kohlebagger stoppen – Klima schützen“ und „System Change, not Climate Change“ sorgten immer wieder für neugierige Blicke. Darunter auch das eines Radfahrers, welcher von dem Protest in den sozialen Medien erfahren hatte: „Ich finde es echt tapfer, was die jungen Menschen hier machen. Sie denken nach vorne und an die nächsten Generationen.“ Allerdings war längst nicht jede Rückmeldung der Schaulustigen positiv, befand einer der Demonstranten, die es sich am Haupteingang des GKM so gemütlich wie unter den Umständen möglich gemacht hatten: „Es kommen viele Leute, die uns Mut zusprechen, einige haben uns sogar schon mit Essen versorgt. Viele unterstützen uns jedoch eben auch nicht. Aber auch für diejenigen machen wir das heute.“

Der Mannheimer SPD-Landtagsabgeordnete Dr. Boris Weirauch trat dem Vorhaben der Aktivisten kritisch entgegen. In einer öffentlichen Stellungnahme gab er bekannt, dass eine sofortige Stilllegung – vor allem im Winter - die Fernwärmeversorgung der Haushalte in Mannheim und der ganzen Region gefährden würde. Dennoch betonte der Landtagsabgeordnete, dass der angekündigte Kohleausstieg richtig sei und nicht ohne Folgen für die Strom- und Fernwärmeversorgung in der Kurpfalz bleiben werde.