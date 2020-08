Protest gegen geplante Kürzungen

Für den Mannheimer Gesamtelternbeirat (GEB) ist es „die nächste Hiobsbotschaft“ – die voraussichtliche Streichung der Fördermaßnahmen für Schüler, die von Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) oder Dyskalkulie betroffen sind. Das Wort von der Hiobsbotschaft verwendet GEB-Vorsitzender Thorsten Papendick denn auch in einem Offenen Brief, den er am Montagabend veröffentlicht hat und der an Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) gerichtet ist. Dabei steht die Elternvertretung mit ihrem Protest nicht allein da. Das Schreiben haben die Kreisvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, Ricarda Kaiser, die LRS-Ansprechpartnerinnen aus den Mannheimer Grundschulen und das Kollegium der Käthe-Kollwitz-Schule mitunterzeichnet.

„Am Ende der Grundschulzeit sollen alle Kinder über vergleichbare Grundkenntnisse und Fertigkeiten verfügen. Insbesondere der Kompetenzerwerb in den Fächern Mathematik und Deutsch ist dafür maßgeblich verantwortlich“, schreiben die Organisationen. „Laut Verwaltungsvorschrift ,Kinder und Jugendliche mit besonderen Förderbedarf und Behinderungen’ hängt der Erfolg von Förderung entscheidend davon ab, dass der Bedarf rechtzeitig erkannt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden“, heißt es in dem Brief weiter.

Appell an Kultusministerin

Die Unterzeichner zeigen sich froh darüber, dass Grundschüler „mit besonderen Schwierigkeiten in Mathematik und im Lesen oder Rechtschreiben Unterstützung in Form der ,Recheninseln’ und ,Leseschulen’“ erhalten – oder vielmehr bisher erhalten haben. Denn dadurch seien die Schüler „auf ihren erfolgreichen Übergang in die weiterführenden Schulen“ vorbereitet worden.

Dass es damit nun vorbei sein soll, wollen die Betroffenen nicht akzeptieren. Sie fordern Eisemann auf: „Lassen Sie es nicht zu, dass gerade Kinder mit besonderen Förderbedarf von einer erfolgreichen Schullaufbahn abgehängt werden und ändern Sie diese Entscheidung.“

Nach Ansicht der LRS-Pädagoginnen müssten die Angebote „gerade jetzt unterstützt werden, da Kinder mit Dyskalkulie und LRS von dem Corona-bedingten Fernlernen besonders hart getroffen wurden“. Eine Streichung treffe einmal mehr „die schwächsten Kinder“. bhr

