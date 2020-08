Protest gegen Tier-Schlachtung

Die Schließung aller Schlachthöfe fordert die Tierrechtsorganisation Animal Rights Watch (Ariwa). Um ihrem Anliegen Nachdruck zu verleihen, veranstaltet sie am Samstag, 15. August, 14.30 bis 17 Uhr, in Mannheim einen Schweigemarsch, der am Hauptbahnhof beginnt. Begleitet vom Klang einer Glocke – wollen die Teilnehmer der Demonstration mit Schildern und Bannern „auf das Leid der Tiere für den menschlichen Konsum aufmerksam machen“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. „Mehr als 700 Millionen sogenannter Nutztiere’ sterben Jahr für Jahr in der deutschen Tierindustrie“, so die Organisatoren. Sie wollen „außerdem thematisieren, wie eng der Tierkonsum mit der Entstehung und Verbreitung von Infektionskrankheiten wie Covid-19 zusammenhängt“. Der Ablauf erfolge unter Einhaltung geltender Hygieneauflagen, während der Demo müssten alle Teilnehmer einen Mund-Nasen-Schutz tragen. bhr/red

