Protest mit Bügeln aus Draht

Mit einer ungewöhnlichen Aktion hat sich das „Feministische Bündnis Mannheim“ für ein weltweit umfassendes Recht auf einen legalen Schwangerschaftsabbruch ausgesprochen. In der Innenstadt und in zentrumsnahen Stadtteilen hängte das Bündnis unter anderem an Straßenschildern 219 Drahtkleiderbügel samt Info-Flugblatt auf. Der Drahtkleiderbügel stehe immer noch symbolisch dafür, was verzweifelte Frauen zu tun bereit seien, um eine Schwangerschaft zu beenden, wenn sie keine legale Möglichkeit dazu hätten, heißt es auf dem Flugblatt. „Auch 2020 sind Frauen weltweit immer noch gezwungen, durch unsichere und für sie selbst potenziell lebensgefährliche Methoden ungewollte Schwangerschaften zu beenden.“ Mit der Zahl 219 spielt das Bündnis auf den Paragrafen 219a des Strafgesetzbuches an, der die gewerbliche Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch unter Strafe stellt. imo

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.03.2020