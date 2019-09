Protest und Plakate gegen Alice Weidel

Die Gegendemonstranten bezogen vor der Kulturhalle Stellung. © Leder

Rund 300 Menschen haben am Freitagabend gegen den Auftritt der AfD-Bundestags-Oppositionsführerin Alice Weidel in der Feudenheimer Kulturhalle protestiert. „Wir dürfen den Rechten nicht die Meinungshoheit überlassen“, sagte die Heidelberger Stadträtin Dorothea Kaufmann zu Beginn der Veranstaltung. Zunächst zögerlich versammelten sich die Gegendemonstranten hinter dem Gebäude, doch am Ende

...