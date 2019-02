Prozess beginnt am Landgericht

Fast vier Jahre nach einem letztlich tödlichen Faustschlag gegen einen damals 68 Jahre alten Rentner vor dem Dorint-Hotel am Friedrichsring soll nun am Montag, 1. April, der Prozess gegen den geständigen mutmaßlichen Täter beginnen. Der inzwischen 30 Jahre alte deutsche Staatsbürger mit türkischen Wurzeln muss sich vor dem Landgericht wegen Körperverletzung mit Todesfolge verantworten. Der ungewöhnliche Fall wurde erst über ein Jahr nach der Tat aufgeklärt – in dem sich der nun Angeklagte nach der Ausstrahlung der Fahndungssendung „Aktenzeichen XY . . . ungelöst“ der Polizei stellte und ein Geständnis ablegte. Der Mann wurde unter Auflagen freigelassen, Anklage gegen ihn erhob die Staatsanwalt dann im Oktober 2017.

Täter lange spurlos verschwunden

Der 68-Jährige wurde gegen neun Uhr morgens am Dienstag, 2. Juni 2015, auf dem belebten Bürgersteig vor dem Dorint-Hotel am Friedrichsring von dem Angreifer, wie es zunächst schien, offenbar grundlos mit einem massiven Faustschlag ins Gesicht zu Boden gestreckt. Der Täter entkam, der 68-Jährige, der auf dem Weg zu einem Routinetermin in einer nahegelegenen Arztpraxis war, wurde so schwer verletzt, dass er zweimal notoperiert werden musste und sechs Wochen nach der Attacke starb. Mehrere Zeugen lieferten eine Personenbeschreibung, später setzte die Staatsanwaltschaft sogar eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro aus, der Angreifer blieb aber lange spurlos verschwunden.

Die Anklage geht inzwischen davon aus, dass der Faustschlag nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung erfolgte. Die beiden Männer – der Rentner und der heute 30-jährige Angeklagte – sind demnach auf dem Gehweg zusammengestoßen, das Handy des jungen Mannes fiel dabei zu Boden. Durch die Wucht des Faustschlages erlitt der 68-jährige schwere Verletzungen des linken Augapfels und mehrere Mittelgesichtsbrüche. Beim Sturz auf den Boden, der möglicherweise noch dadurch verstärkt wurde, dass der Angreifer zusätzlich auf sein Opfer losgerannt sein soll, erlitt der Rentner zusätzlich eine Hirnblutung.

Die Strafkammer 1 am Landgericht hat für den Prozess gegen den 30-Jährigen insgesamt fünf Verhandlungstage angesetzt. lang

