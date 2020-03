Mannheim.Am Mannheimer Landgericht hat am Morgen der Prozess gegen einen 25-jährigen türkischen Staatsbürger begonnen, der eine Frau vergewaltigt haben soll, die er kurze Zeit zuvor am Mannheimer Stadtfest kennengelernt hatte. Aufgrund der Corona-Pandemie waren zahlreiche Verhandlungen am Landgericht abgesagt worden. Da der Angeklagte aber in Untersuchungshaft sitzt, muss das Verfahren beschleunigt behandelt und der Prozess durchgeführt werden. Außergewöhnlich sind die Bedingungen an diesem Morgen im Landgericht dennoch. Die Zuschauer, die nach wie vor zugelassen sind, so lange keinem Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit zugestimmt wurde, müssen Abstand halten. Verwandte und Freunde des Angeklagten haben in den Reihen Platz genommen, müssen aber jeweils zwei Plätze, die mit roten Schildern gekennzeichnet sind, frei lassen. Wie selbstverständlich entfällt der Handschlag unter den Prozessbeteiligten.

Die Staatsanwaltschaft erhebt schwere Vorwürfe gegen den 25-Jährigen. Er soll die Frau und deren Freundin in der Nacht des 25. Mai 2019 dazu überredet haben, ihn und seinen Kumpel in sein nahe gelegenes Tonstudio zu begleiten. Dort habe er die Frau mehrfach bedrängt. „Aggressiv und gewalttätig“, so gibt es die Staatsanwältin in der Anklage wieder, habe er sich der Frau gegenüber verhalten, als deren Freundin dann eingeschlafen war. Unter Androhung von Gewalt und der Vorhaltung eines Messers habe er sie unter anderem zum Oralverkehr gezwungen. Erst als die Freundin durch die Schreie des mutmaßlichen Opfers geweckt worden sei, hätten die Frauen die Chance zur Flucht ergreifen können.

Gleich nach Verlesung der Anklage hatte Verteidigerin Carolin Hierstetter einen Antrag gestellt und die fehlerhafte Besetzung des Gerichts gerügt. Hintergrund: Eine Schöffin hatte sich krankgemeldet, weil sie aufgrund der Corona-Pandemie keine Betreuung für ihr Kind gefunden hatte. Die Verteidigerin merkte in ihrem Antrag an, dass die Schöffin private und berufliche Angelegenheiten zurückzustellen habe, um ihren Schöffendienst auszuüben. Zumindest hätte sie weitere Anstrengungen unternehmen müssen, um die Betreuung ihres Kindes zu organisieren. Das Gericht wird bis zur kommenden Woche darüber entscheiden. Am Mittwoch, 1. April, wird der Prozess fortgesetzt.