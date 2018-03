Anzeige

Mannheim.Vor mehr als einem Jahr verursachte der heute 23-jährige Muhyeddin Ö. mit seinem Maserati einen schweren Unfall auf der Mannheimer Fressgasse, nun beginnt vor dem Mannheimer Amtsgericht der Prozess gegen den jungen Mann. Das teilte der Pressesprecher am Amtsgericht, Klaus-Jürgen Seiser am Montag mit.

Am 28. Januar soll der Angeklagte gegen 0.45 Uhr ohne Fahrerlaubnis mit überhöhrter Geschwindigkeit, hoher Lautstärke und ohne Fahrerlaubnis die Fressgasse entlanggefahren sein und dabei den folgenschweren Unfall verursacht haben. Bei dem Unfall war eine Person verletzt worden. An Fahrzeugen, Hausfassaden und weiteren geparkten Autos entstand laut Gerichtsangaben Sachschaden von mindestens 25.000 Euro.

Auch am 3. März des vergangenen Jahres soll der junge Mann trotz des vorherigen Vorfalls ohne Fahrerlaubnis erneut mit einem Kleinwagen zwischen H2 und J2 unterwegs gewesen sein. Während das Amtsgericht den 23-Jährigen für das erste Delikt wegen vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung angeklagt hat, steht für die Wiederholungstat ein vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis in der Anklage.

Wie Klaus-Jürgen Seiser auf Anfrage mitteilte, geht die Staatsanwaltschaft von einem Tatvorsatz durch die Gefahr des Autos als Tatmittel aus. Für die begangenen Taten könne der Angeklagte laut Seiser mit einer Haftstrafe von rund einem Jahr rechnen, "die natürlich aber auch zur Bewährung ausgesetzt werden kann." (mer)