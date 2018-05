Prozess gegen zwei Waldhof-Fans

Anzeige

Mannheim.Am Mannheimer Amtsgericht hat am Mittwoch der Prozess gegen einen 21-Jährigen sowie seinen 25-jährigen Bekannten begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden jungen Männern gefährliche Körperverletzung vor.

Sie sollen am 27. Februar 2016 nach dem Fußballspiel SV Waldhof gegen Hannover 96 in Mannheim am Hauptbahnhof mehrere Personen angegriffen und zum Teil schwer verletzt haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gehören die Angeklagten der gewaltbereiten Waldhof-Fanszene, den sogenannten Ultras, an. Die Mannheimer waren aufgrunddessen bereits vor der Tat polizeibekannt.

Der Angriff sei am Gleis zwei unmittelbar vor der Abfahrt des ICE nach Hannover erfolgt. Der 25-Jährige hat bisher keine Angaben zur Sache gemacht, der 21-Jährige, der zum Tatzeitpunkt noch Hernwachsender war, ließ über seinen Anwalt erklären, er sei an dem Tattag am Bahnhof gewesen und hätte sich dazu hinreißen lassen, die ihm in der Anklage vorgeworfenen Taten zu begehen. Der Hintergrund der Tat sei ihm nicht bekannt gewesen.