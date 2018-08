Prozess nach Explosion in Kirche

Anzeige

Die Tat hatte in Käfertal für Aufsehen gesorgt – eine Explosion erschütterte den Turm der St.-Hildegard-Kirche im Oktober des vergangenen Jahres. Schnell ermittelte die Polizei einen Verdächtigen, der sich jetzt vor dem Landgericht verantworten muss. Am 28. August beginnt der Prozess, das hat das Gericht gestern mitgeteilt. Da der Mann an einer schizophrenen Psychose leide, soll er in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden, fordert die Staatsanwaltschaft. Bei dem Prozess handelt es sich darum um ein Sicherungsverfahren.

Dem inzwischen 25-jährigen pakistanischen Staatsbürger wird vorgeworfen, am 17. Oktober eine Explosion in der katholischen Kirche in Käfertal verursacht zu haben. Laut Staatsanwaltschaft hat er zusammen mit einem bisher unbekannten weiteren Täter mit einem Hammer zuerst zwei Glasfenster des Kirchturms eingeschlagen. Anschließend sollen die Täter eine geöffnete Gasflasche hineingelegt und das ausströmende Gas angezündet haben.

Es kam zu einer gewaltigen Detonation und anschließend zu einem Feuer. Dabei sollen Fenster, Gartengeräte und Baumaterialien beschädigt worden sein, so die Staatsanwaltschaft.