Prozess um Angriff an Haltestelle

Wegen versuchten Totschlags und schwerer Körperverletzung müssen sich ab heute, neun Uhr, vier Männer vor dem Landgericht in A 1 verantworten. Hauptangeklagter ist ein 22-Jähriger. Er soll im April an einer Straßenbahn-Haltestelle einen Mann attackiert haben, der in einem Verfahren am Amtsgericht als Zeuge gegen ihn ausgesagt hatte. Das Opfer konnte fliehen.

22-Jähriger in Untersuchungshaft

Der Angreifer soll im Anschluss die drei weiteren Angeklagten angerufen haben, um gemeinsam den an der Haltestelle verbliebenen Begleiter des ersten Opfers anzugreifen. Zu viert seien sie schließlich auf den Mann losgegangen, dabei habe der Hauptangeklagte schließlich ein Messer gezückt und auf das Opfer eingestochen. Der 22-jährige sitzt in Untersuchungshaft. Insgesamt sind für den Prozess vier Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil soll am 23. November verkündet werden. abo

