Prozess um Angriff vor Dorint-Hotel

Ein in vielerlei Hinsicht außergewöhnlicher Fall wird ab Montag am Landgericht verhandelt. Angeklagt ist ein 29-jähriger Deutscher mit türkischen Wurzeln, der in Mannheim lebt. Er soll für den Tod einen 68-Jährigen verantwortlich sein, den er vermutlich nur ein einziges Mal zufällig gesehen hat – und zwar am Tattag, dem 2. Juni 2015.

Die beiden begegneten sich morgens auf dem

...