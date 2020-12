Prozess um Betrug in mobilem Pflegedienst

Am 5. Januar geht der Prozess am Landgericht weiter. PIX-Sportfotos (PIX)

Der 41-Jährige wirkt geknickt, fast schüchtern. Gekrümmt sitzt er auf seinem Stuhl in Saal 1 des Landgerichts, hat den Kopf gesenkt und hört sich die Anklage an. Einen Schaden von 359 000 Euro soll er angerichtet haben. Leidtragende sind die Krankenkassen. Der Mannheimer soll in seinem mobilen Pflegedienst, den er gemeinsam mit seiner Ehefrau betrieb, falsch abgerechnet haben. Wegen Betruges muss sich der 41-Jährige nun verantworten, seit Juli 2020 sitzt er in Untersuchungshaft.

Erster Staatsanwalt Michael Hager verliest alle Fälle im Einzelnen. 16 sind es insgesamt, bei acht Patienten. Der Verlauf ist immer ähnlich. Von Mai bis Dezember 2016 und von März bis Juni 2018 soll der Angeklagte den mit den Krankenkassen vereinbarten Versorgungsschlüssel abgerechnet haben, obwohl er wusste, dass er nicht eingehalten worden war. Heißt: Einem Patienten war beispielsweise Vollzeitbetreuung durch Fachpersonal zugewiesen worden. Tatsächlich aber betreute die Person nicht nur diesen Patienten, sondern noch weitere. Oder aber es handelte sich nicht um ausreichend qualifiziertes Fachpersonal, sondern um eine Hilfskraft.

Erklärung zur Sache vertagt

Zudem haperte es, nach Ansicht der Ermittler, an der erforderlichen Dokumentation des Pflegeaufwands, so dass die Leistungen im Einzelnen nicht mehr nachzuvollziehen waren. Inwiefern der Mann, der gemeinsam mit seiner Frau Inhaber und Gesellschafter des Pflegedienstes war, geplant gehandelt hat oder mit der Abrechnung, dem Dokumentationsaufwand und der erforderlichen Buchhaltung überfordert war, soll in den folgenden Verhandlungstagen erörtert werden. Das Geld, um das die Krankenkassen betrogen wurden, floss in die Firma – Personalaufwand, Fuhrpark und vieles mehr. Übrig ist nichts.

An diesem Vormittag schildert der Angeklagte seinen Lebenslauf. In Mannheim aufgewachsen, machte er einen Realschulabschluss. Die Ausbildung zum Groß- und Außenhandelsfachmann schloss er problemlos ab, holte später sein Fachabi nach und startete dann am Ostasieninstitut ein BWL-Studium mit Ausrichtung auf Japan. Nach dreieinhalb Jahren brach er ab, ein Jahr vor dem Abschluss. „Zu diesem Zeitpunkt haben wir schon den mobilen Pflegedienst betrieben, und in der Firma war dann zu viel zu tun.“

„Hatten Sie Schwierigkeiten im Studium? Hätten Sie das überhaupt schaffen können?“, möchte der Richter wissen. „Ja, ich glaube schon. Es hat alles geklappt. Eigentlich wollte ich nur eine Pause machen.“ Nicht gut lief es dann aber danach. Der Druck in der Firma stieg. Damit auch sein Alkoholkonsum. Die Frau, mit der er seit 2003 verheiratet ist, sah das nicht gern. Es gab zunehmend Stress. Einen Sohn hatte das Paar mittlerweile. Zur Sache will sich der Angeklagte an diesem Verhandlungstag nicht äußern. Aber er erzählt, wie die wachsende Belastung in der Firma, das Insolvenzverfahren, das 2018 eingeleitet wurde, und die Angst, nicht mehr für die Familie sorgen zu können, enormen Druck in ihm auslösten. Schließlich habe sich das Paar entschieden, auszuwandern, um ein neues Leben zu beginnen. 2020 kam die Tochter auf die Welt. Dann folgte die Festnahme. In der Untersuchungshaft gehe es ihm nicht gut, berichtet der 41-Jährige. Alles, was er sich aufgebaut habe, stehe nun auf der Kippe.

Das Verfahren gegen die Ehefrau des Angeklagten wurde eingestellt. Es sei nachgewiesen worden, dass sie im Tatzeitraum kaum in der Firma gearbeitet habe, erklärt Erster Staatsanwalt Hager. Am 5. Januar geht der Prozess weiter. abo

