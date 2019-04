Prozess um Brandstiftung beginnt im Mai

Am Dienstag, 14. Mai, um 9 Uhr beginnt am Landgericht der Prozess gegen eine Frau aus Mannheim, die für zahlreiche Brandstiftungen in Neckarau verantwortlich sein soll. Die Staatsanwaltschaft wirft der 39-Jährigen vor, zwischen August 2017 und Juni 2018 mehrere geparkte Autos angezündet zu haben (wir berichteten).

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hatte damals monatelang Spuren gesammelt und ab September 2017 intensive Aktionen gestartet, um den Täter zu erwischen. Besonders Alt-Neckarau war von den Brandstiftungen betroffen. Die Beamten kontrollierten über Wochen hinweg schwerpunktmäßig Fahrzeuge und Personen, die in dem Stadtteil unterwegs waren. Zudem waren Flugblätter gedruckt worden, um die Anwohner für die Taten zu sensibilisieren. Auch in persönlichen Gesprächen informierten Polizisten die ratlosen Bürger. Insgesamt zählten die Ermittler zwischen August 2017 und Juni 2018 in ganz Mannheim 19 Autos, die angezündet worden waren. Laut Schätzungen war ein Gesamtschaden in Höhe von mehr als einer halben Million Euro entstanden. Die nun angeklagte Frau soll für 16 Fälle verantwortlich sein, fünf Mal ist der Versuch einer Brandstiftung angeklagt. Die 39-Jährige war am 7. Juni 2018 auf der Straße festgenommen worden. Sie hatte ein Feuerzeug und Brandbeschleuniger in ihrer Kleidung versteckt. Bis zur Anklageerhebung schwieg die Frau zu den Vorwürfen.

Zunächst war durch einen Haftrichter Untersuchungshaft angeordnet worden. Seit dem 23. Oktober 2018 sei die Angeklagte allerdings in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht, sagte gestern ein Sprecher des Landgerichts. Ob die Frau zum Tatzeitraum vermindert schuldfähig oder schuldunfähig gewesen war, wird nun auch im Prozess hinterfragt werden.

Das Landgericht hat unter dem Vorsitz von Richterin Bettina Krenz zehn Verhandlungstage terminiert. Das Urteil soll am 6. Juni fallen.

