Am Mannheimer Landgericht hat am Mittwochmorgen der Prozess gegen einen 54-jährigen Bulgaren begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord vor. Der Mann soll im Herbst 2019 seine von ihm getrennt lebende Ehefrau in einem Treppenhaus in der Mannheimer Neckarstadt niedergestochen und schwer verletzt haben.

„Er stach von hinten mit großer Wucht fünf Mal auf sie ein“, so zitiert Oberstaatsanwalt Reinhard Hofmann aus der Anklage und dabei er den Tod seiner Ehefrau billigend in Kauf genommen. Zum dem Zeitpunkt sei der Angeklagte davon ausgegangen, dass seine Ehefrau mit einem anderen Mann zusammen sei. „Er wollte seine und die Familienehre retten“, ist sich der Staatsanwalt sicher.

In einer Erklärung, die der Verteidiger, Thomas Dominikovic, verliest, bestreitet der Angeklagte den Angriff nicht. Es habe kurz zuvor Unstimmigkeiten gegeben und die Geschädigte sei ihrem Ehemann „unterkühlt bis provokant“ begegnet, sagt Dominkovic, außerdem habe sich die Frau abfällig über Ehemann gesprochen. An die Tat selbst habe sein Mandant kaum Erinnerungen, er habe kurz zuvor einen epileptischen Anfall erlitten.

Das Ehepaar war 31 Jahre verheiratet. Die Frau tritt vor Gericht als Nebenklägerin auf, war bei der Verhandlung allerdings nicht anwesend. Sie wird von Rechtsanwältin Sabrina Hausen vertreten. Am Mittag ist am Landgericht die Vernehmung von Verwandten des mutmaßlichen Opfers vorgesehen.