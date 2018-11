Prozess um versuchten Mord

Ab heute müssen sich vor dem Landgericht zwei Männer wegen versuchten Mordes verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, einen Bekannten in dessen Wohnung überfallen und ihn mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Die Angeklagten hätten die Tat gemeinsam geplant, sind sich die Ermittler sicher. Bevor die Männer in die Wohnung ihres Bekannten eindrangen, sollen sie Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert haben. Der Bekannte wurde schwer verletzt und konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden. Er wird bei dem Prozess als Nebenkläger auftreten. Die Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft. Am 17. Dezember soll das Urteil fallen. Die Verhandlung heute beginnt um 9 Uhr. abo

