Prozess um versuchten Mord

Am Landgericht beginnt am Mittwoch ein Prozess gegen zwei Männer und eine Frau. Sie sollen gemeinsam und in Absprache den Überfall auf einen Mann geplant und durchgeführt haben. Im Vorfeld der Tat am 13. November 2018 sollen sie ihren Bekannten in eine Wohnung gelockt haben. Beim Betreten des Hauses hätten die angeklagten Männer ihn mit einem Würgeholz, einem sogenannten Nunchako, angegriffen, heißt es in der Anklage. Zudem sollen sie dem Opfer Tritte und Schläge verpasst haben. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet: versuchter Mord. Die beiden Männer sitzen in Untersuchungshaft. Der Prozess beginnt um 9 Uhr. abo

Mittwoch, 26.06.2019