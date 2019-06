Mannheim.Im Prozess um versuchten Mord am Mannheimer Landgericht hat am Mittwochmorgen einer der Angeklagten die Vorwürfe größtenteils bestritten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 28-Jährigen vor, gemeinsam mit seiner Ehefrau ein Treffen mit deren ehemaligem Liebhaber arrangiert zu haben, um ihn dann abzupassen und gemeinsam mit einem Kumpel zu verprügeln.

Am 13. November 2018 war es am Haus der ehelichen Wohnung tatsächlich zu einem Übergriff gekommen. Nach Angaben der Ermittler wurde dabei der Ex-Liebhaber massiv niedergeschlagen und getreten, so dass die Angreifer den Tod des Mannes in Kauf genommen hätten.

Der Angeklagte gab an, die Schläge seien von dem Ex-Liebhaber ausgegangen. Man habe sich zuvor verabredet, „um miteinander zu reden“. Am Nachmittag ist der Ex-Liebhaber als Zeuge geladen.