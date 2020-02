Prunksitzung der „Löwenjäger“ mit frechen Bütten

3 Fotos ansehen © Christoph Bluethner

Jeanette Friedrich schafft es. Es ist lange nach 22 Uhr, als die vom Capitol bekannte, aber eigentlich nicht als Schlagersängerin profilierte Künstlerin die Helene-Fischer-Hits „Atemlos“ und „Achterbahn“ anstimmt und damit das Publikum der Prunksitzung der „Löwenjäger“ im Kulturhaus Käfertal doch noch von den Sitzen reißt.

Anfangs ist das etwas schwierig. Dabei sind die Guggemusiker der „Grawama Schbarglbadscha“, die stets die Prunksitzungen des zweitgrößten Karnevalsvereins in Mannheim eröffnen, ein prima Auftakt für das Programm. Durch den Abend führt Präsident Thomas Hambsch auf locker-flotte und sympathische Weise, in diesem Jahr erstmals von Elferrat Mark Engels unterstützt.

Drei „Löwenkids“ tapsen dann richtig goldig über die Bühne und zeigen, wie wichtig dem Verein die Nachwuchsarbeit ist. Das belegen zudem Chiara Belsanti und Lena Drogosch, zwei elfjährige Gardemädchen, die nun schon im zweiten Jahr in der Bütt glänzen. Erfrischend natürlich, ein bisschen augenzwinkernd-frech, auswendig und mit prima, keineswegs aufgesetzt wirkender Gestik lassen sie diverse Berufswünsche Revue passieren. Am liebsten wären sie freilich Millionär. . .

Nicht leicht hat es Protokoller Alexander Fleck, der gegen einige Unruhe im Saal ankämpfen muss. Dabei bietet er prima scharfe Verse, neben dem üblichen Repertoire vom Brexit bis zum Gemeinderat hochaktuell überarbeitet sowohl zum Machtkampf in der Bundes-CDU bis zur, wie er sagt, „Provinzposse“ um den Sarotti-Mohr im Capitol. Als er die Werbefigur verteidigt, bekommt er am meisten Beifall, ebenso zum eindeutigen Vers über den Radschnellweg durch die Au, „den braucht doch keine Sau!“

Prima Möchtegern-Prinzessin

Ein absolutes Glanzlicht in der Bütt ist ein Gast, der erstmals in Käfertal auftritt: Irmi Benz, Präsidentin der Feudenheimer Frauenfasnacht. Herrlich, wie sie, ganz in bonbonrosa aufgebrezelt, als verhinderte Stadtprinzessin mit wunderbar pointierter intelligenter Ironie den Stadtprinzen, die Fasnacht und generell die Männer auf die Schippe nimmt. Das kommt trotz für sie fremdem Terrain wunderbar an.

Vertrautes Terrain ist Käfertal dagegen für Werner Beidinger, den Potsdamer Musikprofessor mit Viernheimer Wurzeln und Meister des politisch-kritischen Lieds. Schon seit 50 Jahren ist er in der Bütt, garniert seine schwungvollen wie bissigen Lieder über Trump wie auch AfD mit unterhaltsam erzähltem Blödsinn. Auch hat er seinen Beitrag angesichts der aktuellen Ereignisse in der CDU überarbeitet. Doch seine Zugabe bringt er fast routiniert-automatisch – die sonst üblichen „Zugabe“-Rufe bleiben aus.

Die gibt es an dem Abend nur spärlich. Eine Ausnahme sind die „Ried-Pipers“, eine Schottische Musiker-Truppe aus Hessen, die mit Dudelsack, Trommeln und Posaune ungewöhnlich, aber zugleich ungewöhnlich gut dem Publikum einzuheizen wissen. Schade, dass sie so schnell wieder gehen müssen.

Einen ganz großen Lacherfolg erzielen Pit Karg als nüchterner „Dr. Fred von der Flachzange“ und Horst „Hotte“ Siegholt als stets betrunkener „Filsbacher“ mit ihren zwar doppeldeutigen, aber niemals vulgär abrutschenden Dialogen. Das ist nicht nur lustig und dank der Grimassen von „Hotte“ auch schön anzuschauen, sondern einfach urkomisch. Die Beiden hätten eine Beifallsrakete verdient – aber die zündet niemand.

Richtig begeisterter Jubel und „Zugabe“-Rufe kommen erst sehr spät auf – dann aber höchst verdient beim Schautanz der Offiziersgarde zu Motiven der 1990er Jahre. Doch schon der Schautanz der Jugendgarde, die sich von der Raupe zu wunderschönen Schmetterlinge entpuppen, ist eine Augenweide. Von den zwei Tanzmariechen des Vereins darf Jule Schweter an dem Abend über das Parkett wirbeln, und ein Aktivposten stellt auch erneut das Männerballett dar – mit prachtvollen Kostümen und rasant-akrobatischer wie lustiger Darbietung.

Mannemer Lieder stimmen in diesem Jahr die „Löwenjägerspatzen“ an, stimmlich geschult vom Vorsitzenden Bernd Nauwartat. Zum Finale greift er mit Jeanette Friedrich selbst zum Mikrofon zu Kerstin Otts „Regenbogenfarben“.

