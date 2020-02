Prunksitzung im Rosengarten

Die Seniorenprunksitzung mit der „Fröhlich Pfalz“ findet am Montag, 17. Februar, 14.11 Uhr, im Musensaal des Rosengartens statt. Der Vorverkauf läuft. Die Eintrittskarten kosten 12 Euro oder 15 Euro inklusive Brezeln und Getränken. Nur am Veranstaltungstag werden Emporekarten ohne Verzehr zum Preis von 7 Euro angeboten. Die Eintrittskarten sind im Seniorenbüro der Stadt in der Kurpfalzpassage K 1, 7-13, montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr erhältlich. Karten gibt es auch beim Seniorenrat im Stadthaus N 1. Weitere Informationen unter den Telefonnummern 0621/293 -3212, -3176, -3447 oder – 9395.

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.02.2020