PS-Protzer klagt gegen Stadt

Um den Kampf von Stadt und Polizei gegen PS-Protzer geht es am heutigen Montag in einer Verhandlung des Verwaltungsgerichts Karlsruhe. Ein mutmaßlicher PS-Protzer will nach Angaben des Gerichts gegen eine Verfügung der Stadt Mannheim vorgehen. Die Verfügung verbietet es unter anderem, mit dem Auto unnötig Lärm zu verursachen.

Hintergrund sind Probleme mit einigen Autofahrern, die ihre oft PS-starken und teuren Sportwagen und sich selbst zur Schau stellen wollen, indem sie mit laut aufheulenden Motoren vor allem durch die Freßgasse und Kunststraße fahren und Anwohner sowie Bürger mit dem Lärm belästigen. Die Verfügung droht dafür ein Zwangsgeld von bis zu 1000 Euro an.

Der Kläger ist mit dieser Verfügung nicht einverstanden. Er hatte einen Jaguar mit einem sogenannten Klappenauspuff. Der ermöglicht es, dass man per Knopfdruck eine Klappe öffnet und der Wagen dann lautere Geräusche macht. Dieser Klappenauspuff, so argumentiert der Mann, sei schon ab Werk in dem Fahrzeug eingebaut und zugelassen gewesen. Er selbst habe an dem Wagen nichts verändert.

Eine Gerichtssprecherin erklärte gegenüber dieser Zeitung, dass gegen den Mann selbst kein Zwangsgeld verhängt worden sei. Er sei generell mit der Verfügung nicht einverstanden und habe bereits beim Regierungspräsidium in Karlsruhe Widerspruch dagegen eingelegt, der aber zurückgewiesen wurde. Deshalb gehe es nun vor das Verwaltungsgericht. Ob heute bereits eine Entscheidung verkündet wird, konnte die Gerichtssprecherin nicht sagen. Die Verhandlung findet in Mannheim statt, im Gebäude des Verwaltungsgerichtshofs (Schubertstraße 11, Sitzungssaal 1 im Erdgeschoss). Die Sitzung beginnt um 9.30 Uhr und ist öffentlich.

Seit 2016 gehen Polizei und Stadt massiv gegen PS-Protzer vor, unter anderem mit Kontrollen in unterschiedlichsten Formen. Allein in diesem Sommer waren laut Polizei 80 Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen worden, weil sie nicht der Betriebserlaubnis entsprachen. imo

