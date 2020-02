Psychisch Erkrankte lernen und arbeiten im Friseursalon

Eine große Tafel hängt im Besprechungsraum des „V.I.U.S.“, gleich hinter dem eigentlichen Salon in der Neckarstadt-West. Wie auf einem Stundenplan ist zu lesen, was zu den Öffnungszeiten am Dienstag und Donnerstag für die sechs Mitarbeiter, Friseurgesellin Gesine Sopha und Friseurmeister Onur Ayaksiz ansteht. Hinter einigen Namen der Mitarbeiter befinden sich Haken. Sie stehen für das, was das

...