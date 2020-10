Psychische Behandlung zu spät?

Seltsam blechern dröhnt die Stimme des Angeklagten an diesem Morgen durch den Saal 1 im Mannheimer Landgericht. Er sagt Sätze wie: „Ich kann behandeln, was ich mit mir herumtrage. Ich bin vernünftig“, oder „Es ist nichts Persönliches mehr, mich interessiert nicht, was sie macht. Komisch, dass Gema gleich mit einer Freundin kommen will.“

Es sind Auszüge von wirren Sprachnachrichten, die der Angeklagte an dem Tag, an dem seine Ex-Freundin Gema R. stirbt, kurz vor ihrem Besuch in der gemeinsamen Wohnung einem Freund per Whats-App schickt. Wenige Stunden später ist die 22-Jährige tot. Die Aufnahmen, sichergestellt vom Polizeipräsidium Mannheim, finden die Ermittler auf dem Smartphone des Angeklagten. Dem 30-Jährigen wird vorgeworfen, seine Ex-Freundin im August 2019 getötet zu haben, so die Anklage. Er sitzt nach einem Sprung vom Balkon der gemeinsamen Wohnung im Rollstuhl.

Bilder, Chatverläufe und Anruflisten geben am dritten Prozesstag mit Aussagen von zwei engen Freunden von Florian R. Einblicke in die toxische Beziehung des Paars und das letzte Aufeinandertreffen. Und offenbaren: Die beiden Freunde des Angeklagten hatten kurz vorher versucht, R. in eine Klinik einzuweisen – ohne Erfolg. „Seit der Trennung im Juli 2019 habe ich ihn nicht mehr nüchtern erlebt. Das mit den Drogen ist immer schlimmer geworden. Er war davon überzeugt, dass Gema sein Handy gehackt hatte und alle seine privaten Daten veröffentlicht“, erinnert sich ein langjähriger Freund des Angeklagten in seiner Aussage.

Im ZI kurz behandelt

Der 53-jährige Vertriebsleiter unterstützte Florian R. seit Jahren, auch finanziell, hatte bis zum Tattag versucht, für R. eine psychische Behandlung zu organisieren. Obwohl R. tatsächlich nur wenige Tage vor der Tat im Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI)behandelt wurde, sei es nicht zur Aufnahme gekommen. „Man hat ihn ans Psychiatrische Zentrum Nordbaden (PNZ) in Wiesloch verwiesen“, berichtet der Zeuge.

Das erklärt auch einen Anruf beim PNZ am Tattag: R. hatte dabei einen Termin für September erhalten. „Als ich gegangen bin, war er ruhiger.“ Ein weiterer Freund, ein 49-jähriger Klavierlehrer, berichtet, dass die Spanierin ihn am Tatabend aus der gemeinsamen Wohnung angerufen hatte. „Sie sagte, er sei super betrunken, sehr krank und müsste in die Klinik“, schildert der Zeuge das Telefonat. „Sie hat sehr leise gesprochen, und ich habe ihr geraten: Nimm deine Sachen und geh!“

Denn auch der 49-Jährige hatte vergeblich versucht, R. dazu zu bewegen, sich behandeln zu lassen. Ob er beim Gespräch mit der 22-Jährigen am Tatabend Bedenken hatte, dass etwas passiert, will der Richter von dem Klavierlehrer wissen. „Nee, ich hatte ihr das geraten, was mir die Drogenberatung für den Umgang mit Abhängigen geraten hat – den Kontakt abbrechen.“

Tatsächlich bestätigt die toxikologische Untersuchung anhand einer Haarprobe von R. die Aufnahme von Kokain. Weil die Polizisten am Tatort später den Slip des Opfers finden, wird auch eine DNA-Analyse im Vaginalbereich veranlasst. Das Ergebnis: Es konnten keine Sperma-Spuren nachgewiesen werden, sondern DNA-Spuren des Angeklagten. Es bleibt unklar, ob die Spuren vom sexuellen Verkehr mit Kondom oder vom Blut des Angeklagten stammen könnten. Sowohl der Klavierlehrer als auch der Vertriebsmitarbeiter hatten Florian R. später im Krankenhaus besucht. Auf Nachfrage von Oberstaatsanwalt Peter Lintz erklären beide: Florian R. habe auch ihnen erzählt, sich an nichts erinnern zu können. „Er bereut seine Tat. Und konnte keiner Fliege was zuleide tun“, so der Klavierlehrer.

Anzeige wegen häuslicher Gewalt

Das steht im Kontrast zu einem Vorfall während der Beziehung des Paars: Bei einem Besuch trifft der langjährige Freund von Florian R. auf Polizeibeamte. Sie weisen R. für 14 Tage aus der gemeinsamen Wohnung. Der Grund: Seine Freundin habe ihn wegen häuslicher Gewalt angezeigt, erklärt R. seinem Besucher. Der Angeklagte bittet ihn, noch seine Tabletten gegen Depressionen und Angstzustände aus der Wohnung zu holen.

„Am Ende aber wurde die Anzeige zurückgezogen. Er durfte auch früher wieder in die Wohnung, hat dann auf der Couch geschlafen.“ Ab diesem Zeitpunkt, so der Zeuge, hätten die beiden nur noch nebeneinander her gelebt. Auch deshalb habe ihm R. erzählt, dass er einen geplanten Auszug seiner Freundin für richtig hält.

Dem Klavierlehrer schickt R. dagegen Bilder von Bisswunden und Kratzspuren an Brust und Armen. Die Nachricht dazu: Die Spuren stammen von seiner Freundin, die ihm gedroht habe, „ihn fertigzumachen“. Der Prozess wird am 5. November fortgesetzt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.10.2020