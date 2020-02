Psychologin geehrt

Die renommierte Würdigung zum Rising Star der amerikanischen Association for Psychological Science (APS) geht dieses Jahr an Monika Undorf (kleines Bild), Nachwuchsgruppenleiterin am Lehrstuhl für Kognitive und Differentielle Psychologie der Uni Mannheim. Sie ist die zweite Mannheimer Psychologin, die den Preis erhält.

Die Auszeichnung ehrt herausragende Psychologinnen und Psychologen, die schon zu Beginn ihrer Karriere ihren Forschungsbereich maßgeblich weiterentwickelt haben, und bestätigt großes Potential für ihre weitere Forschung. Hervorgehoben wurde Monika Undorfs innovative Forschung zum Meta-Gedächtnis.

Lebenslanges Lernen erforscht

Die Psychologin beschäftigt sich schwerpunktmäßig damit, wie Menschen ihre eigenen Lern- und Erinnerungsprozesse reflektieren und gezielt steuern. Diese Fähigkeit ist von entscheidender Bedeutung für erfolgreiches lebenslanges Lernen. Mithilfe verschiedener wissenschaftlicher Methoden erforscht sie, welche kognitiven und neurobiologischen Prozesse dieser Fähigkeit zugrunde liegen.

In einem aktuellen Projekt hat die Psychologin unter anderem untersucht, ob das Täuschen bei einem Test dazu führt, dass Studierende ihre Leistung in späteren Tests überschätzen, weil sie ihre gute Leistung fälschlicherweise auf hohe Fähigkeit zurückführen. Die Auszeichnung APS Rising Star wird an international herausragende Psychologen und Neurowissenschaftlerinnen in der frühen Phase ihrer Forschungslaufbahn kurz nach der Promotion verliehen. lia (Bild: Universität)

