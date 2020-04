Psychologische Hilfe: Der Bedarf steigt

Viele von uns verbringen ihre Tage während der Corona-Krise vor allem in den eigenen vier Wänden. Unter anderem mit Kontaktverboten sowie der Sperrung öffentlicher Plätze und Parks versucht die Stadt, die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus seit Mitte März zu verlangsamen. Wie aber wirkt sich das auf das Seelenleben der Menschen aus?

Der Mannheimer Psychologe Georg W. Alpers bewertet das Krisenmanagement der Stadt als angemessen, aber herausfordernd für die Bevölkerung. „Gezwungenermaßen kommt zur Angst vor der unbekannten Erkrankung noch die Belastung durch räumliche Isolation hinzu“, sagt der Forscher, der die psychologische Ambulanz am Otto-Selz-Institut der Uni Mannheim leitet.

Angst kann vor Gefahr schützen

Ein äußerst konsequenter aber unaufgeregter Umgang mit der Krise sei gesellschaftlich geboten, sagt Alpers, der sich wissenschaftlich mit Angstzuständen auseinandersetzt. Eine gewisse Ängstlichkeit in unsicheren Zeiten sei sinnvoll. Sie trage dazu bei, riskante Verhaltensweisen zu verhindern. „Zu wenig Angst“ gebe es indes auch. „Warum sonst nehmen manche Mitbürger es offensichtlich nicht ernst, wenn vor Ansteckung bei sozialen Kontakten gewarnt wird?“, fragt der Forscher. Es komme nun darauf an, eine gute Balance zu finden.

Nicht alle Menschen können das. Der Forscher geht davon aus, dass aufgrund der aktuellen Krise mehr Menschen in seelische Not geraten: „Es ist zu erwarten, dass ein größerer Bedarf für psychologische Unterstützung entsteht. Paradox ist aber, dass wir den derzeit viel schwerer auffangen können, weil wir persönliche Kontakte vermeiden müssen“, sagt Alpers. Telefonate und Sprechstunden per Video-Übertragung stellten wichtige Möglichkeiten der Kontaktpflege mit den Patienten dar. Es sei nicht zu befürchten, dass Angst alle Lebensbereiche auf Dauer bestimmen wird. Furcht lasse oft mit der Zeit nach, der Mensch könne sich an schwierige Herausforderungen gewöhnen.

Um die Situation nicht zusätzlich mit Unsicherheiten zu überfrachten, seien seriöse Informationen aus Politik und Wissenschaft wichtig. „Es ist interessant, wie intensiv sich die Politik zurzeit von der Wissenschaft beraten lässt und auch zu kritischen Fragen offen Stellung bezieht“, sagt Alpers.

So würden nicht nur regelmäßig Zahlen zur grassierenden Pandemie und zu medizinische Vorhaben öffentlich erörtert. Auch Themen wie Datenschutz und die Einschränkungen bürgerlicher Freiheiten würden transparent diskutiert. Doch es gibt auch Risiken: „Die Verbreitung absurder Meldungen und Verschwörungstheorien in Sozialen Medien können in der aktuellen Situation zur Verunsicherung beitragen“, sagt der Forscher. Auch Michael Deuschle vom Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) erachtet die momentane Situation als Herausforderung: „Wir erleben eine Umstellung, die vielen Menschen schwerfallen dürfte.“

Dies, zumal aktuell niemand genau wisse, wie lange der aktuelle Zustand anhält. Um der Belastung etwas entgegenzusetzen, sei es wichtig, weiterhin Kontakt zu Freunden und Bekannten zu pflegen, wenn auch am Telefon oder mithilfe anderer Kanäle. Es sei zu hoffen, dass die Gesellschaft dennoch zusammenrücke.

Routinen für die Arbeitswelt fehlen

Aus Sicht der Wissenschaftler bleibt ein Gefühl der Beklemmung zurück. „Viele Menschen fühlten sich extrem stark bedroht, manche müssen um ihre wirtschaftliche Existenz bangen“, sagt Georg W. Alpers. Die Vorstellung, es gebe aktuell eine Art Entschleunigung, die sich positiv auf die Gesellschaft auswirke, teilt der Forscher mitnichten. So stelle die Arbeit im Homeoffice viele Menschen vor große Herausforderungen. Zumal sich daheim Arbeit und Freizeit schwierig trennen ließen. „Momentan sind viele Routinen im Arbeitsablauf außer Kraft gesetzt“, sagt Alpers. Dies könne zu frustrierenden Erlebnissen führen. „Wir müssen darauf achten, dass einzelne Personen nicht überfordert werden“, mahnt er. So können Belastungen im Job und Sorge um die Gesundheit bei fehlendem Ausgleich für schlechten Schlaf sorgen.

Möglichkeiten, die psychische Belastung dennoch möglichst gering zu halten, gibt es nach Ansicht von Jennifer Eck durchaus. Die Sozialpsychologin von der Universität Mannheim beschäftigte sich mit den Folgen sozialer Isolation. „Wenn unsere gewohnte Routine unterbrochen ist, sollten wir uns eine neue tägliche Routine aufbauen“, rät sie. Statt sich permanent mit aktuellen Geschehnissen zu beschäftigen, sollten sich Menschen auf das fokussieren, was sie gerade tun.

Wichtig sei eine gesunde Balance zwischen Medienkonsum und den anderen Dingen im Leben. „Es ist auch ratsam, nicht über das zu grübeln, was wir nicht ändern können“, empfiehlt Jennifer Eck weiterhin. „Vielmehr sollten wir die Situation für den Moment so akzeptieren, wie sie ist“, fügt sie hinzu. Um die Situation erträglicher zu machen, sei es sinnvoll Pläne für die Zeit nach der Krise in den Blick nehmen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.04.2020