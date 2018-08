Publikum träumt vom Strand

Wo liegt denn eigentlich dieses Sehnsuchtsland unserer Träume, genannt Italien? Eine Antwort: Im Süden. Doch in der heutigen, bedauernswert bildungsfernen Zeit weiß so mancher nicht, den Südpol vom Nordpol zu unterscheiden. Vielleicht hilft uns der gute, alte Goethe bei der Verortung: „Kennst du das Land, wo die Zitronen blüh’n?“, fragt er im Lied der Mignon. Aber auch dieser Hinweis führt in die Irre, denn längst wachsen in der Kurpfalz in jedem windgeschützten Nutzgarten Zitronenbäumchen.

Also: Italien ist hier angesiedelt, wir sind Italien – so hat es Götz Alsmann mit seinem Auftritt beim Seebühnenzauber suggeriert, wenn er sich mit seinem Programm auf eine Reise nach Rom begibt und mitten auf dem Podium der Wasserinsel landet. Hinter ihm parken Gondolettas, was gutwillige Besucher direkt an venezianisches Flair erinnern mag, über ihm kreisen müde Störche im Nestanflug zum Schlafengehen, im Scheinwerferlicht taumeln letzte Insekten, einige wenige Regentropfen verflüchtigen sich in der lauen Abendluft. Der „Götze“ ist halt mit dem himmlischen Petrus im Bunde.

Die Welt ist heil und schön, entspannt, alle haben gute Laune, der Aperol spritz kommt aus der Flasche, und erfahrene Openair-Besucher bringen sich ihre Sitzkissen mit. Aber der Auftritt dieses Entertainers ist zu gut, als dass sich Ischiasbeschwerden einstellen würden. Der Mann mit der unverwechselbaren Haartolle, der auch als Fernsehmoderator und Talker Geschichte geschrieben hat – unter anderem mit „Zimmer frei“, das 20 Jahre lang im WDR für Furore sorgte – hat es musikalisch bestens drauf.

Mit Banjo zunächst gescheitert

Der Bub, der mit seinem Banjo einst im ersten Anlauf vom Jugend-Zupforchester Münster-Hiltrup wieder nach Hause geschickt wurde, hat sich seitdem zum veritablen, ja gelegentlich brillanten Musiker entwickelt. Schon seit Jahrzehnten pendelt er zwischen Jazz und Schlagern, die er natürlich eigenständig aufmotzt, und geht mit seinen Mannen auf Tournee: Altfrid Maria Sicking (Vibraphon plus einige Blasinstrumente, vorzugsweise gestopfte Trompete), Rudi Marhold (Schlagzeug), Markus Paßlick (Percussion) und Ingo Senst (Kontrabass).

Die sind aufeinander eingestimmt, die musikalischen Bälle werden attraktiv jongliert, und außerdem sehen alle Fünf richtig gut aus: So schicke, violett gestreifte Anzüge muss man sich erst mal schneidern lassen. Wiedererkennungswert ist Bestandteil jeder guten Show.

Also, ab nach Rom ins berühmte Aufnahmestudio, natürlich nur virtuell, geht der Götze doch auf der Seebühne musikalisch zu Werke. Ja, damals, da waren Schlager noch richtige Schlager, und in Italien hießen und heißen sie Canzone. Was erstens besser klingt und zweitens auch viel mehr taugt als der deutsche Billig-Salat dieses Genres.

Was allerdings die Frage aufwirft, warum Alsmann diese wunderbaren Hits auf Deutsch singt. Das ist nicht schlecht, aber die originäre Sprache der Musik ist Italienisch. Hätte er nicht wenigstens „Volare“ oder „Azzurro“ Italienisch präludieren können? Warum wird im berühmten Opernhaus ein paar Schritte weiter „Aida“ oder sonst etwas in der Originalsprache gesungen? Na, weil es authentisch und deshalb viel besser klingt.

Die Canzone wechseln in einem raffiniert zusammengestellten Mix zwischen sentimentaler Reise und aufgepepptem Sound. Es dreht sich um Liebe, Glück und Sonnenuntergang, wir lecken am Eis und sehen Domenico Modugno oder Adriano Celentano vor uns. Alsmann lässt uns am und vom Strand träumen.

„Du bist verliebt“ säuselt er wie ein Tanzstunden-Schieber von damals, während die musikalische Frage „Du bist nicht glücklich?“ jeder für sich selbst beantworten muss. Sei’s drum, „Nie war die Welt für mich so schön“, wenn Amors Pfeil mitten im Herzen die Liebe auf den ersten Blick entfacht.

