Pünktlichkeit trifft Flexibilität

Virginie Jouhaud-Neutard vom Institut Français erzählt von einem persönlichen Erlebnis: Sie ist in Mannheim mit Absicht zu einer offiziell um 19 Uhr beginnenden Veranstaltung zehn Minuten später gekommen – in Frankreich gelte dies als höflich, in Deutschland dagegen als unpünktlich. Die Präsentation lief bereits, sie schlich sich leise auf ihren Platz. Termine werden eben anders wahrgenommen: In Deutschland verbindlich, auf der anderen Seite des Rheins etwas flexibler. Was laut Jouhaud-Neutard auch anders ist: „Man kommt in Gesprächen nicht sofort zum Inhalt.“ Sprich: Deutsche kommen sofort auf den Punkt, Franzosen möchten dem Menschen, mit dem sie zu tun haben, emotional etwas näher kommen. Hintergrund: „Es geht auch um die Frage, ob man überhaupt zusammenarbeiten möchte.“ Einen unterschiedlichen Sprachstil gibt es in E-Mails, die Deutsche gern sehr sachlich schreiben, was Franzosen als hart empfinden. Eckkrammer erklärte zudem, dass Franzosen bei technologischen Neuerungen deutlich aufgeschlossener seien – entsprechend werde von dort vor allem Hightech exportiert.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.04.2018