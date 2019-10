Pur kommen in die SAP Arena

Mannheim.Bei ihrer "MTV Unplugged Tour" machen Pur auch in Mannheim Station. Wie die Konzertagentur BB Promotion am Montag mitteilt, steigt das Konzert der Band um Sänger Hartmut Engler am 19. Dezember 2020 in der SAP Arena.

Bereits am 24. und 25. Juli 2020 werden im Circus Krone in München zwei Konzerte aufgezeichnet - mit stark limitierter Zuschaueranzahl. „Wir freuen uns, unsere Pur Musik unter ganz besonderen Vorzeichen mit spannenden musikalischen Gästen in einem Zirkuszelt ganz neu zu erleben,“ erklärt dazu Hartmut Engler der Mitteilung zufolge.

Mit der akustischen Neuauflage vieler bekannter Songs gastiert die Deutsch Pop-Band dann auch in Mannheim.