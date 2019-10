Pur kommt in die SAP Arena

Mannheim.Im Rahmen ihrer MTV Unplugged Tour kommt die deutsche Band Pur auch in die SAP Arena. Wie die Arena am Montag bekannt gab, soll das MTV Unplugged Konzert am 19. Dezember 2020 stattfinden. Die aus Bietigheim stammende Band reiht sich mit diesem Vorhaben neben Stars wie Udo Lindeberg, Herbert Grönemeyer und den Ärzten in das Format von MTV Unplugged ein.

Die zwei exklusiven Live Auftritte am 24. & 25. Juli 2020 mit stark limitierter Zuschaueranzahl finden in München im kleinen Kreis in artistischer Kulisse des Circus Krone statt. „Wir freuen uns, unsere PUR Musik unter ganz besonderen Vorzeichen mit spannenden musikalischen Gästen in einem Zirkuszelt ganz neu zu erleben,“ erklärte Sänger Hartmut Engler. Mit einer akustischen Neuauflage vieler bekannter Songs kommt die deutsche Pop-Band dann nach Mannheim. Der exklusiver Presale beginnte am ab Mittwoch, 30. Oktober 2019, 10:00 Uhr unter www.eventim.de. Allgemeiner Vorverkaufsstart am Freitag, 01. November 2019,10:00 Uhr. (onja)